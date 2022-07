"Stolzer" SV Meppen verstärkt sich mit FCZ-Torjägerin Andrade

Der SV Meppen hat sich vor dem Start in die Bundesliga-Saison noch einmal im Angriff verstärkt. Lydia Andrade kommt aus der Schweiz.

Die Schweizerin Andrade kommt vom FC Zürich ins Emsland und verstärkt dort die Offensiv-Abteilung. Nach Kristina Maksuti (FF Lugano) ist sie binnen weniger Tage gleich die zweite Neue aus der Women's Super League.

Andrade ist bereits in Meppen eingetroffen und wird am Mittwoch in das Mannschaftstraining zur Vorbereitung auf die neue Saison einsteigen.

Die 23-Jährige beendet damit ihre sechsjährige Zugehörigkeit beim amtierenden Schweizer Meister - trotz der erneuten Qualifikation für die Champions League. "Nach den letzten Jahren in Zürich ist es an der Zeit für eine neue Herausforderung", wird sie von ihrem neuen Klub zitiert. "Die Chance, mich in einer der Top-Ligen Europas beweisen und mich hier weiterentwickeln zu können, waren der Antrieb für meine Entscheidung, und ich bin überzeugt, dass der SV Meppen für dieses Vorhaben der richtige Verein ist."

Transfer ist auch ein Statement

Meppens Sportliche Leiterin Maria Reisinger sieht im Transfer auch ein Statement: "Es zeigt schon, dass unsere Arbeit auch über die Grenzen hinaus wahrgenommen wird, wenn ich mich trotz des Champions-League-Reizes für den SV Meppen entscheide. Das macht uns auch ein wenig stolz. Nichtsdestotrotz muss sich Lydia der Herausforderung einer neuen Umgebung und einer neuen Liga stellen. Wir sind aber überzeugt, dass uns ihre fußballerischen Qualitäten, ihre Schnelligkeit und ihr Instinkt bei unseren Zielen weiterhelfen werden."