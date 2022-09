Grohs und Johannes im Fokus: Frankfurt und Bayern vor Rekordkulisse ohne Tore

Zum Start der Frauen-Bundesliga in die Saison 2022/23 trennten sich Eintracht Frankfurt und Bayern München nach einer munteren Partie vor einer Rekordkulisse mit 0:0.

Im Vergleich zum 7:0-Erfolg im Pokal beim Regionalligisten SV Weinberg stellte Coach Niko Arnautis bei der Eintracht dreimal um: Statt Aehling, Hechler und Anyomi (alle Bank) begannen Doorsoun, Hanshaw und Reuteler. Bei den Bayern nahm der neue Trainer Alexander Straus nach dem 7:0 beim Zweitligisten Ingolstadt im Pokal nur eine Änderung vor: Bühl ersetzte Dallmann (Bank).

Schüller im Blickpunkt

Kurz vor Spielbeginn wurde Nationalspielerin Schüller vom kicker als Fußballerin des Jahres geehrt, kurz nach Spielbeginn stand die 24-Jährige gleich wieder im Mittelpunkt: Nach einem direkten Spielzug tauchte die Angreiferin völlig frei vor dem Frankfurter Tor auf und traf überlegt über Torhüterin Johannes hinweg zur vermeintlichen Führung. Doch die Fahne ging wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung der Torschützin hoch. Weil in der Frauen-Bundesliga kein VAR im Einsatz ist, zählte das Tor nicht, obwohl Schüller wohl aus gleicher Höhe gestartet war (3.).

Ein frühes Tor von Lea Schüller (#11) erhielt keine Anerkennung. IMAGO/Eibner

Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte blieb die Intensität vor der Rekordkulisse von 23.200 Zuschauern hoch, beide Teams gingen engagiert in die Zweikämpfe und schenkten sich nichts. Auch die Frankfurterinnen spielten immer wieder mit Elan nach vorne. Hochkarätige Torgelegenheiten blieben aber nach dem frühen Aufreger Mangelware, sodass es mit einem torlosen Remis in die Halbzeit ging.

Torhüterinnen zeichnen sich aus

Nach der Pause wurde das Spiel offener und wieder hatte München früh eine gute Chance. Magull scheiterte nach Ballverlust der Frankfurterinnen aus 17 Metern freistehend an Keeperin Johannes (48.). Nach der folgenden Ecke brachte Pawollek Kumagai im Fünfmeterraum von hinten zu Fall, das Spiel lief aber weiter (49.). Rund 20 Minuten später kam Bühl der Führung nahe, scheiterte aber ebenfalls an Johannes (69.).

Aber auch die Eintracht kam mit zunehmender Spieldauer besser auf. Prasnikar zwang Grohs zu einer Parade (66.). Noch näher kam die Schweizerin dem 1:0 für die SGE in der 77. Minute vom Strafraumrand, doch diesmal rettete Grohs stark per Flugeinlage (77.). Beide Mannschaften wollten den Sieg und spielten bis zum Ende nach vorne, doch letztlich blieb es beim torlosen Remis - nachdem Magull mit einem Kopfball in der Nachspielzeit Johannes noch einmal geprüft hatte (90.+2).

Am 2. Spieltag tritt Frankfurt am Sonntag kommender Woche (16 Uhr) beim SC Freiburg an. Die Münchnerinnen spielen zunächst am Dienstag (19 Uhr) in der Champions League bei Real Sociedad, ehe es ebenfalls am Sonntag (13 Uhr) in der Liga zu Hause gegen Werder Bremen geht.

jom