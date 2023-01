Stojanovic oder Urbig? - Wer hütet das Regensburger Tor?

Mit der knackigen Aufgabe bei Darmstadt 98 startet Jahn Regensburg in die Rückrunde. Wer beim Spitzenreiter das SSV-Tor hüten wird, ließ Coach Mersin Selimbegovic offen.

Die spannendste Personalfrage beim Jahn betrifft die Position zwischen den Pfosten. Denn Neuzugang Jonas Urbig schickt sich an, die Torwart-Hierarchie beiden Oberpfälzern ordentlich durcheinanderzuwirbeln.

Der 19-Jährige, der erst Anfang des Jahres vom 1. FC Köln ausgeliehen wurde, hat sich im Training und in den Testspielen zu einem ernsthaften Herausforderer von Dejan Stojanovic entwickelt. Der Österreicher war erst vor dieser Saison zum SSV gestoßen und zeigte in der Hinrunde Licht wie Schatten. Zu allem Überfluss verletzte sich Stojanovic in der Vorbereitung am Mittelfuß, wurde aber für den Rückrundenstart rechtzeitig fit.

"Die Torwartfrage ist noch offen", wollte sich Regensburgs Coach Selimbegovic am Donnerstag auf der Pressekonferenz zum Auswärtsspiel in Darmstadt am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) noch nicht festlegen. "Wir werden Richtung Freitag eine Entscheidung treffen", kündigte er an. Einiges spricht dafür, das Urbig das Vertrauen erhält. "Diese Gelegenheit, einen Spieler mit diesem großen Talent haben zu können, die haben wir ergreifen wollen", erklärte Selimbegovic, der zu Kölns Geschäftsführer Christian Keller, dem ehemaligen Jahn-Erfolgsgaranten, weiter einen sehr guten Draht hat.

Bei Albers "wird es eng"

Ansonsten hat Selimbegovic seine Startelf "zu zwei Dritteln" bereits im Kopf. Ein Fragezeichen steht aber noch hinter der Sturmbesetzung. Zwar konnte Andreas Albers nach seinen muskulären Problemen wieder das komplette Trainingsprogramm bestreiten, aber ob die Zeit reicht, steht noch nicht fest: "Es wird eng", sagte Selimbegovic über seinen Top-Torschützen (6 Treffer), "mal schauen, wie er sich fühlt." Definitv fehlen werden neben dem Langzeitverletzten Oscar Schönfelder (Kreuzbandriss) auch Christian Viet, der wegen Sprunggelenksproblemen erst kommende Woche in den Trainingsbetrieb einsteigen kann sowie Blendi Idrizi, der wegen Beschwerden an den Adduktoren kein Thema für den Kader ist.