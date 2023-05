Stindls emotionaler Abschied: "Die schönsten Jahre meines Lebens"

Dass Lars Stindl Borussia Mönchengladbach verlassen werden würde, war schon länger bekannt. Beim letzten Spiel für die Fohlen erlebte der Kapitän den perfekten Abschied.

Es war eine schwere Saison für die Borussia, der Abschluss hätte besser aber nicht sein können. Gladbach spielte sich im ersten Durchgang in einen Flow, den FC Augsburg schwindlig und gewann am Ende hochverdient mit 2:0.

Stindl hatte in seinem 271. Pflichtspiel für die Gladbacher große Anteile an den tollen Kombinationen und legte den zweiten Treffer auf, ein eigenes Tor war ihm aber nicht vergönnt. Auch wenn seine Kollegen im zweiten Durchgang alles versucht hatten, immer wieder den 34-Jährigen suchten, aber es sollte nicht sein. "Fast alles hat gepasst, aber ich hätte natürlich gerne getroffen", so Stindl nach der Partie.

"Bin jedem Einzelnen dankbar"

Letztlich war dem Kapitän das aber egal, einen schöneren Abschluss in Gladbach hätte er wohl nicht bekommen können. Schon lange vor der Partie hallten Sprechchöre mit seinem Namen durch das Stadion, auch die Choreo vor dem Anpfiff war dem Angreifer gewidmet - und als dann in Minute 85 die Nummer 13 in Rot aufleuchtete, zollte das Stadion Stindl mit Standing Ovations minutenlang Respekt. "Man nimmt das ganze Drumherum sehr intensiv war, wenn man merkt, wie die Leute meinetwegen aufstehen", so der bei Karlsruhe ausgebildete Stindl, der zurück zu seinem Heimatverein wechseln wird.

Nach Abpfiff ließ Stindl seine Zeit in Gladbach dann noch etwas Revue passieren. "Die Resonanz ist sensationell. Ich bin jedem Einzelnen dankbar, dass ich die Sachen hier erleben durfte. Ich habe es von Herzen geliebt, für die Borussia zu spielen. Es waren bisher die schönsten Jahre meines Lebens."

"Ab jetzt bin ich nur noch riesengroßer Fan"

Natürlich sollte Stindl den Borussia-Park nicht verlassen, ohne vorher noch einmal auf den Zaun zu klettern und zu den Fans zu sprechen. "Ich bin ab jetzt nur noch riesengroßer Fan", so der emotional angefasste Kapitän.

Neben ihm verlassen auch Marcus Thuram und Ramy Bensebaini den VfL, zumindest nach Abpfiff spendeten die 52.000 Zuschauer auch den Beiden respektvollen Applaus. Und als wäre der Saisonabschluss nicht schon perfekt genug gewesen, konnten sich die Fans der Fohlen über eine weitere Sache freuen: Durch den Dreier und die Niederlage des 1. FC Köln gegen den FC Bayern zog Gladbach in der Tabelle am Erzrivalen vorbei und schloss die Spielzeit auf Rang zehn ab.