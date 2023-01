Stindl verliert weiter an Boden

Das erste Training des Jahres 2023 am Borussia-Park ging ohne Lars Stindl über die Bühne. Der Gladbacher Kapitän braucht weiterhin Geduld.

Wegen zwei Infekten hatte Borussias Offensivstratege schon wochenlang gefehlt; auch am Dienstag war Stindl noch nicht bereit für das Mannschafts-Training. "Er hat ein bisschen was aufzuholen", berichtete Trainer Daniel Farke, "also wird es noch ein Weilchen dauern, bis er wieder voll dabei ist. Aber es geht ihm schon wesentlich besser."

Neben dem Kapitän fehlten bei der ersten Übungseinheit noch Offensivtalent Nathan Ngoumou wegen einer Entzündung im oberen Augenlid sowie Nationalspieler Jonas Hofmann. Der vielseitige Offensivmann musste wegen Rückenbeschwerden passen, soll aber am Mittwoch wieder auf dem Trainingsplatz stehen.

Thuram vor Rückkehr

Dann wird allerdings Marcus Thuram noch nicht mit der Mannschaft trainieren, der als WM-Fahrer natürlich noch verlängerten Urlaub genießt und am Mittwoch zunächst mal den Laktattest absolvieren wird. Wann der Franzose wieder im Mannschafts-Training dabei sein wird, ließ Farke noch offen.

"Im Idealfall ist er am Donnerstag schon wieder mit am Ball, aber darüber entscheiden wir erst, wenn wir seine Daten genau kennen", so Farke.

Borussia Mönchengladbach verzichtet in der Winterpause auf ein spezielles Trainingslager im Ausland und bereitet sich in der Heimat auf den zweiten Saison-Abschnitt vor. Am 7. Januar steigt das erste Testspiel gegen den VfL Oldenburg, am 11. Januar ist Arminia Bielefeld der Gegner, drei Tage später treffen die Fohlen zum Abschluss auf den FC St. Pauli.