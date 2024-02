"Stimmung ist gekippt": Kein Bekenntnis von Hengen zu Grammozis

In Kaiserslautern wird es immer düsterer. Das 1:2 gegen Paderborn warf einige Fragen auf. FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen sprach Klartext - und vermied ein Bekenntnis zum Trainer.

In der ersten Hälfte lief ziemlich viel nach Plan für den 1. FC Kaiserslautern. Die Roten Teufel führten dank eines frühen Treffers von Jan Elvedi zur Pause mit 1:0 und hätten sogar einen Treffer mehr machen können. Aber nach dem Seitenwechsel gab der FCK die Begegnung aus der Hand, kassierte zwei Gegentreffer nach Standards und verlor mit 1:2.

"Die Stimmung droht nicht zu kippen, die Stimmung ist gekippt. Wenn du zu Hause 1:2 verlierst mit der Serie im Nacken ist es auch verständlich, dass die Leute ihrem Unmut kundtun", sagte FCK-Boss Thomas Hengen nach der Partie klipp und klar bei Sky.

Zehn der vergangenen zwölf Ligaspiele haben die Roten Teufel verloren, dazu gab es einen Sieg und ein Remis. "Wir spielen kein Spiel zu null, das ist elementar wichtig. Auch heute führst du 1:0, da läuft dir alles rein. Du musst das 2:0 machen, da hatten wir drei, vier Möglichkeiten. Dann war es wieder der Fehler der letzten Wochen, du gehst in den Verwaltungsmodus und fällst immer weiter nach hinten", weiß Hengen.

Nach dem Spiel eine Erklärung zu finden, war natürlich schwer. Dennoch versuchte der Funktionär einen Ansatz zu liefern: "Natürlich ist die Situation nicht einfach, 80 Prozent ist der Kopf und der Druck ist unten immer größer als oben. Heute hast du gesehen in der zweiten Halbzeit, dass der Druck beim ein oder anderen schon lähmend wirkt."

Sitzt Grammozis in Nürnberg noch auf der Bank?

Zwangsläufig kommt bei so einem Negativlauf die Trainerfrage auf. Dimitrios Grammozis zog mit seinem Team zwar ins Pokal-Halbfinale ein, verlor in der Liga aber fünf von sechs Begegnungen. "Wir haben ja die Stimmungslage gehört, aber sie werden es verstehen, dass man nach so einem enttäuschenden Spiel keine Aussagen nach links oder rechts macht", vermied Hengen ein Bekenntnis zu seinem Coach. "Wir werden uns gleich wieder zusammensetzen, wie wir das immer tun und das Spiel analysieren."

Auch der Trainer selbst wurde auf seine persönliche Zukunft angesprochen. "So knapp nach dem Spiel beschäftige ich mich nicht damit. Ich werde das Spiel erstmal sacken lassen und dann weiterschauen", so Grammozis.

Kaierslautern ist aktuell auf den 16. Platz abgerutscht und kann am Sonntag noch von Rostock überholt werden. Der Trend zeigt klar nach unten beim FCK. Es darf zumindest mal stark in Frage gestellt werden, ob Grammozis am nächsten Sonntag in Nürnberg noch auf der Bank sitzt.