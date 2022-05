Stephan Schmidt wird neuer U-17-Trainer bei Hertha

Stephan Schmidt übernimmt zur kommenden Saison die U 17 von Hertha BSC. Der gebürtige Berliner war unter anderem beim SC Paderborn als Cheftrainer tätig.

Stephan Schmidt kehrt als Trainer an seine alte Wirkungsstätte zurück. Von 2003 bis 2005 stand er als Spieler 50 Mal für die Zweitvertretung der Hertha auf dem Platz, nun wird er in neuer Funktion beim Hauptstadtklub tätig. Ab der kommenden Saison wird Schmidt Trainer der U 17.

Der 45-Jährige war in seiner Trainerkarriere bereits als Cheftrainer von Energie Cottbus und den Würzburger Kickers tätig, beim SC Paderborn stand er 33 Spiele in der 2. Bundesliga an der Seitenlinie. Aktuell ist Schmidt Trainer der A-Jugend von Hannover 96, im kommenden Sommer folgt er dem Ruf in seine Heimatstadt und tritt in die Fußstapfen von Herthas U-17-Trainer Oliver Reiß, der dann wiederum die A-Jugend betreut.

"Ich freue mich, dass sich die Möglichkeit ergeben hat, in meiner Geburtsstadt und bei meinem ehemaligen Verein im Nachwuchs arbeiten zu können", so Schmidt. Hertha BSC verfüge über eine herausragende Jugendarbeit; seine Aufgabe werde es sein, gemeinsam im Team die Spieler in ihrem Altersbereich weiterzuentwickeln.

Personal-Rotation im Nachwuchsbereich

Genau diese herausragende Jugendarbeit der Hertha hat Begehrlichkeiten bei einem anderen Nachwuchstrainer geweckt, der seinen Abschied im Sommer bereits bekanntgegeben hat. Michael Hartmann kämpft mit der U 19 der Hertha aktuell um den Einzug ins A-Jugend-Finale um die Deutsche Meisterschaft und muss sich in den nächsten beiden Wochen gegen den Nachwuchs des FC Augsburg behaupten.

Hartmann wechselt zur neuen Saison zum FC Bayern München und wird dort Trainer der U-17. Durch seinen Abschied wurde die Stelle für Schmidt überhaupt erst frei, weil Herthas U-17-Trainer Reiß in die A-Jugend aufrückt. Der Berliner Akademie-Leiter Pablo Thiam freut sich über die Verpflichtung eines "leidenschaftlichen Fußballfachmanns, der als Trainer sowohl im Jugend- als auch im Männerbereich bereits viele Erfahrungen gesammelt hat".