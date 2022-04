Bayern locken Hertha-Erfolgscoach Hartmann an den Campus

Der FC Bayern hat sich für seinen Trainerstab im NLZ prominent verstärkt. Von Hertha BSC kommt der Erfolgscoach der A-Junioren.

Michael Hartmann verlässt nach Saisonende das Nachwuchsleistungszentrum der Berliner Hertha und wechselt zum FC Bayern. Dort übernimmt der 47-jährige Ex-Profi, der mit der U 19 des Hauptstadt-Klubs in der Bundesliga Nord/Nordost Platz eins belegt, die U 17. In den vergangenen sechs Jahren hatte Hartmann den ältesten Junioren-Jahrgang der Herthaner trainiert.

"Ich kenne Michael noch als Spieler aus meiner Zeit in Berlin und schätze ihn als Mensch und seine Arbeit als Trainer sehr", wird Bayerns Campus-Chef Jochen Sauer in einer offiziellen Verlautbarung zitiert. Hartmann verfüge "über jahrelange Erfahrung als Trainer im Nachwuchs, aber auch im Profibereich. Er hat bei Hertha sehr erfolgreiche und nachhaltige Talententwicklung betrieben und wir sind überzeugt, uns mit ihm im Campus-Trainerteam noch besser aufstellen zu können", so Holger Seitz, Sportlicher Leiter der FCB-Nachwuchsabteilung.

Über 300 Spiele in Liga eins und zwei, fünf Länderspiele

Hartmann, in seiner aktiven Zeit für Hertha und Hansa Rostock in über 300 Pflichtspielen der 1. und 2. Liga am Ball, war in seiner Trainer-Laufbahn zunächst im NLZ der Hansa-Kogge tätig, danach aber auch zwischenzeitlich als Co- und Interimstrainer bei den Profis der Hansestädter im Amt. Zur Saison 2013/14 wechselte der A-Lizenzinhaber in den Nachwuchs der "Alten Dame".

"Ich hatte in Berlin eine großartige Zeit und habe viele Talente auf ihrem Weg in den Profifußball begleiten können. Nun freue ich mich unglaublich auf die neue Herausforderung am FC Bayern Campus", so der fünfmalige Nationalspieler.

Altintop bekommt anderen Posten

Er folgt bei der U 17 - derzeit Sechster in der Staffel Süd/Südwest - auf das bisherige Trainerteam Alexander Moj und Halil Altintop und wird dabei zukünftig von Stefan Meißner assistiert, der in dieser Spielzeit die U 15 coachte. Meißners Stelle wiederum wird Moj übernehmen, Altintop wird eine andere Position im Bereich sportliche Nachwuchsentwicklung bekleiden.