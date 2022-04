Bayern-Kandidat Hartmann verlässt Hertha-NLZ - Covic bleibt

Hertha BSC hat die Trainerbesetzung für die Nachwuchsmannschaften in der kommenden Saison bekanntgegeben.

Nach neun Jahren wird Michael Hartmann seinen Platz als U-19-Trainer räumen. Der 47-Jährige, der mit den A-Junioren 2018 Deutscher Meister wurde und 2015 den DFB-Juniorenpokal gewann, übergibt die Altersstufe an den bisherigen U-17-Coach Oliver Reiß. "Wir bedanken uns ganz herzlich bei Hardy für seinen jahrelangen Einsatz für Hertha BSC. Sein Engagement und vor allem der Gewinn der A-Junioren-Meisterschaft 2018 bleiben ganz eng mit unserem Verein verbunden", wird Akademie-Leiter Pablo Thiam in einer Mitteilung des Bundesligisten zitiert. Wer künftig die U 17 des Herthaner trainiert, steht noch nicht fest.

Hartmann wird schon seit längerer Zeit mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Der Rekordmeister soll bereits im vergangenen Sommer angefragt haben. Der ehemalige Bundesliga-Profi wird als ein möglicher Coach der zweiten Mannschaft, die aktuell in der Regionalliga Bayern spielt, gehandelt.

Covic bleibt U-23-Trainer

Klar ist dagegen die Besetzung des U-23-Traineramts. Ante Covic wird das Regionalliga-Team der Hauptstädter auch in der kommenden Spielzeit betreuen. In der laufenden Saison hat der Ex-Profi die Bundesliga-Reserve auf Rang drei in der Rückrundentabelle geführt. Covic war im Juli 2021 als U-23-Trainer zurückgekehrt, nachdem er von Juli bis November 2019 als Profi-Trainer tätig gewesen war. Zuvor hatte er von 2013 bis 2019 die zweite Mannschaft trainiert.

Die U 16 übernimmt künftig Malik Fathi, der bislang für die U 15 zuständig war. Dieser Jahrgang wird wiederum vom bisherigen U-16-Coach Rejhan Hasanovic betreut. Bei der U 14 (Tobias Jung) und U 13 (Michael Dober) wird es derweil keine Änderungen geben. "Uns war es ein Anliegen, die Trainerpositionen im Großfeldbereich für die neue Saison so früh wie möglich zu besetzen und damit Planungssicherheit zu schaffen", erklärt Thiam die frühzeitige Besetzung der Juniorenteams.