Stenzels Leistungen werden in Stuttgart wieder mehr honoriert

Dass Pascal Stenzel zu den Besseren seiner Zunft gehört, verneint niemand. Dennoch gab es für den Stuttgarter in der Vergangenheit meistens viel Lob und wenig Spielzeit. Unter Trainer Sebastian Hoeneß hat sich das geändert.

So langsam wurde es zum Running Gag. Frage: Wer ist der Gewinner des Trainingslagers? Antwort: Pascal Stenzel. Richtig - allerdings nur, wenn es um die gezeigten Leistungen in den jeweiligen Einheiten der Vorbereitungswochen ging. Sobald die Saison begann, war für den 27-Jährigen Schluss mit lustig.

Dem früheren U-19-, U-20- und U-21-Nationalspieler wurde stets seine einzige Schwäche zum Verhängnis: die Paradeanforderung des heutigen Fußballs, Tempo auf höchstem Niveau. Womit sich der Mann mit dem feinen Füßchen und der hohen Spielintelligenz immer hinten anstellen musste. Stenzel, der in allen Trainingslagern der jüngeren Vergangenheit mit seiner fußballerischen Klasse zu den Besten im Team gehörte, saß stets auf der Bank, wenn es ernst wurde. Trotz Lobeshymnen auf seine Qualitäten als Spieler wie auch als Persönlichkeit.

Das zweite Tor legt er in der Manier eines Spielmachers auf Sebastian Hoeneß

Mit Hoeneß hat der Mann, der vor den Toren Bielefelds geboren wurde, aktuell einen Trainer, der den Blick noch mehr auf das Gesamtbild legt. Stuttgarts Chefcoach schätzt Stenzel nicht nur, er lässt ihn auch spielen. Nicht immer, aber regelmäßig. Auch gegen Mainz, was der Außenverteidiger mit zwei Vorlagen dankte. Nach einer scharfen Flanke fast von der rechten Eckfahne schloss Maximilian Mittelstädt zum 1:0 ab. Einen feinen Heber ins Strafraumzentrum veredelte Jamie Leweling zum 2:0. Stenzels Vorlagen vier und fünf in dieser Saison .

"Die erste Flanke ziehen nicht so viele so rum. Und das zweite Tor legt er in der Manier eines Spielmachers auf", schwärmt Hoeneß, der sich auf die Klasse des 27-Jährigen verlässt. "Er interpretiert die Position offensiv überragend, hat ein super Gefühl für Räume, genau so, wie ich mir das vorstelle, und er ist ein super Fußballer." Und was dem 41-Jährigen an seinem bodenständigen Routinier ganz besonders gefällt: "Bei Kalle muss man sich überhaupt keine Sorgen machen, dass der in irgendeiner Form anfängt zu fliegen."

Stenzel ist auch als Typ "unverzichtbar"

Entsprechend gehört Stenzel zum Mannschaftsrat, den die Spieler im Übrigen selbst wählen. Vor kurzem wurde der auslaufende Vertrag mit dem Rechtsfüßer bis 2026 zudem verlängert. "Er ist nicht nur der mit den feinen Füßchen und beschränkt sich nicht nur auf einen kultivierten Umgang mit dem Ball", sagt Sportchef Fabian Wohlgemuth. "Kalle ist auch in unserer Gruppe als Typ unverzichtbar."

Ähnlich sieht es bei Alexander Nübel aus. Der Keeper, der gegen den FSV wegen einer Hüftprellung ausgefallen war, fehlte zwar auch heute zum Trainingsauftakt in die Vorbereitungswoche. Allerdings besteht Hoffnung, dass der 27-Jährige morgen zur Mannschaft zurückkehrt und bis zum Auswärtsspiel in Darmstadt wieder einsatzbereit ist. Mit Afrika-Cup-Fahrer Silas, der im Lauf des heutigen Tages in Stuttgarts zurückerwartet wird, wäre der Kader wieder weitgehend komplett.