Steinborn: "Eigentlich müssten die beiden Klubs sich hochstreiken"

Matthias Steinborn steht mit dem BFC Dynamo vor den entscheidenden Aufstiegsspielen gegen den VfB Oldenburg. Der 33-jährige Stürmer vermutet, dass es auf die Tagesform ankommen wird - und kritisiert die Aufstiegsregelung.

Will mit dem BFC Dynamo hoch in die 3. Liga: Matthias Steinborn. IMAGO/Jan Huebner

Für Matthias Steinborn sind Aufstiegsspiele zur 3. Liga kein Novum. Mit dem 1. FC Magdeburg gelang 2015 gegen Kickers Offenbach der Aufstieg, allerdings kam er in den entscheidenden Partien nicht zum Einsatz. Anders 2020: Da gelang Steinborn in den Aufstiegsspielen mit Lok Leipzig gegen den SC Verl ein Treffer, doch letztendlich scheiterte man denkbar knapp.

Mit dem BFC Dynamo bestreitet er diese Partien nun also bereits zum dritten Mal. Gegner ist Nord-Meister VfB Oldenburg. Gilt es, vor allem die Nerven im Griff zu behalten? "Nein, ich denke, es kommt auf die Tagesform an. Wir sind voll im Saft, heiß, fokussiert und müssen gegen den VfB einfach funktionieren", sagt Steinborn im kicker-Interview (aktuelle Ausgabe).

Zunächst müssen die Dynamos zu Hause funktionieren. Das Heimspiel vor maximal 5000 Zuschauern ist bereits ausverkauft. "Vielleicht werden die Oldenburger die Nacht vor dem Hinspiel schlecht schlafen oder haben Respekt vor unseren zahlreichen Fans, die im Sportforum immer dafür gut sind, die entscheidenden Prozente aus uns herauszukitzeln", munkelt der 33-jährige Berliner.

Bürgschaft fast geschafft

An mangelnder Unterstützung von den Fans wird der Aufstieg also nicht scheitern. Und wahrscheinlich auch nicht am Geld: 900.000 Euro muss Dynamo zusammenkratzen, die der DFB als Sicherheit für eine Drittliga-Lizenz fordert. 718.265 Euro hat der BFC dank Sponsoren bereits gesammelt.

Nun hängt alles von der sportlichen Leistung in den zwei entscheidenden Aufstiegsspielen ab, auf die Steinborn - übrigens genau wie Oldenburgs Trainer Dario Fossi - liebend gern verzichtet hätte. "Der VfB wird genauso sehen, dass er den Aufstieg verdient hätte. Eigentlich müssten die beiden Klubs sich in die 3. Liga hochstreiken", kritisiert der BFC-Stürmer die Aufstiegsregelung.