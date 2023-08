"Starkes Zeichen": Leistungsträger Rochelt verlängert in Elversberg

Mit zwölf Toren und 15 Vorlagen war Jannik Rochelt eine zentrale Figur in der Aufstiegssaison der SV Elversberg. Ein neuer Vertrag bis 2026 ist der Lohn.

Die SV Elversberg hat den ursprünglich bis 2024 datierten Vertrag mit Leistungsträger Jannik Rochelt vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängert. Das neue Arbeitspapier des 24-Jährigen läuft bis zum 30. Juni 2026.

Der variable Offensivspieler wechselte erst im vergangenen Sommer vom SSV Ulm 1846 Fußball ins Saarland und entpuppte sich auf Anhieb zum absoluten Schlüsselspieler. In 37 der 38 Ligapartien - einmal fehlte er krankheitsbedingt - wirkte Rochelt mit, kam lediglich einmal von der Bank und steuerte 27 Scorerpunkte (zwölf Tore, 15 Vorlagen) zum direkten Durchmarsch bei.

2022/23 "war nicht nur wegen des Erfolgs schön"

"Das letzte Jahr in Elversberg war nicht nur wegen des Erfolgs sehr schön, sondern auch durch das Team, das hier gemeinsam am Werk ist. Ich fühle mich bei der SVE absolut wohl und angekommen und freue mich auf die Zeit, die noch vor uns liegt", erklärte Rochelt in einer Pressemitteilung.

Als Top-Scorer der SVE hatte er (kicker-Notenschnitt 2022/23: 2,81) einen zentralen Anteil an der Drittliga-Meisterschaft. Neu war das Gefühl, als Aufsteiger direkt den Titel zu holen, für Rochelt allerdings nicht.

Im Frühjahr 2019 verließ er seinen Jugendverein FC Memmingen und schloß sich dem FC Bayern II an. Dort gelang ihm ebenfalls auf Anhieb der Aufstieg in die Drittklassigkeit und anschließend der Gewinn der Meisterschaft - allerdings jeweils als Rotationsspieler. Nach einem weiteren Jahr in München folgte der Wechsel nach Ulm und nur eine Saison darauf ging es zur SVE.

Book sieht die Verlängerung als "starkes Zeichen"

"Jannik hat sich vom ersten Tag an perfekt in die Mannschaft eingefügt und mit seinen Leistungen in der vergangenen Saison bestätigt, wie wertvoll er für uns ist", betonte Sportvorstand Ole Book. "Dass er sich bereits zu diesem frühen Zeitpunkt dazu entschieden hat, den Weg mit der SVE weiterzugehen, ist für alle ein starkes Zeichen".

Am vergangenen Wochenende war Rochelt noch der Unglücksrabe, als er in der Nachspielzeit einen Strafstoß zum 2:0 vergab. Hansa Rostock nutzte den Fehlschuss und drehte die Partie in der tiefen Nachspielzeit durch einen Doppelschlag von Juan José Perea. Mit dem neuen Vertrag im Rücken hat Rochelt schon am Samstag (18 Uhr) die Chance, es besser zu machen. Dann trifft die SV Elversberg in der 1. Runde des DFB-Pokals auf den 1. FSV Mainz 05