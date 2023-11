"Starkes Signal": Kwasniok bleibt an Paderborns Seitenlinie

Der SC Paderborn hat das Arbeitspapier von Chefcoach Lukas Kwasniok verlängert.

Im Sommer 2021 heuerte Lukas Kwasniok beim SC Paderborn an. Nun hat der Coach einen neuen Vertrag bei den Ostwestfalen unterzeichnet. Über die Dauer des neuen Kontrakts machte der Klub keine Angaben.

"Darin liegt die DNA unseres Vereins"

"Lukas hat über eine lange Zeit in Paderborn bewiesen, dass er und das Trainerteam Spieler auf ein höheres Niveau bringen sowie junge Talente auch aus unserem eigenen Nachwuchs entwickeln und besser machen können", wird Geschäftsführer Sport Benjamin Weber auf der Vereinswebsite zitiert. "Darin liegt die DNA unseres Vereins. Die Konstanz auf dieser wichtigen Position ist auch ein starkes Signal an unsere Spieler."

Überraschend kommt die Vertragsverlängerung nicht, auch wenn es zuletzt nicht ganz rund lief für die Ostwestfalen, um es vorsichtig zu formulieren.

Abgerutscht auf Platz 12

Ein 1:3 gegen Nürnberg, gar ein 1:4 in Elversberg inklusive phasenweiser Auflösungserscheinungen - der SC Paderborn hat derzeit offensichtlich ein großes Problem, seine Defensive dicht zu bekommen. Die Konsequenz: Die Ostwestfalen sind vor dem Duell mit Hannover 96 am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf den zwölften Rang abgerutscht. Unten ist plötzlich näher als oben.

"Wir müssen den Hunger wieder rauskitzeln"

"Das waren nach der Pause 15 erbärmliche und fast schon peinliche Minuten", sagte Lukas Kwasniok am Samstag über die furchtbare Phase im SCP-Spiel in Elversberg - um am Dienstag auf dem Trainingsgelände noch einmal deutlich zu werden: "Unser Kernproblem am Wochenende war, dass wir uns vorher besser gesehen haben als Elversberg. Wir müssen den Hunger wieder rauskitzeln."