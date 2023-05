Starker Koubek: "Der Wechsel ist eine Chance für mich"

Es gibt rund um dem FC Augsburg wohl kaum jemanden, dem ein Tag wie beim 1:0 gegen Union Berlin mehr gegönnt wurde als dem beliebten Tomas Koubek. Der Torhüter beendete mit einer starken Leistung eine lange Durststrecke.

In den ersten 45 Minuten sah es gegen Champions-League-Anwärter Union Berlin nicht wirklich nach einem befreienden Heimsieg für den FCA aus. Die Gäste aus Berlin stellten das dominierende Team und wären ohne den tschechischen Schlussmann des FCA wohl auch mit einer Führung in die Halbzeit gegangen. Doch Koubek parierte zwischen der 23. und 28. Minute dreimal, er spielte gut mit dem Fuß mit und wirkte während der gesamten Spielzeit sehr souverän bei Flanken, strahlte generell eine große Sicherheit aus. "Er hat es in den letzten Jahren nicht einfach gehabt. Jeder in der Mannschaft mag ihn. Wenn man hart dafür kämpft, wird man am Ende belohnt, das sieht man bei ihm", sagte Kapitän Jeff Gouweleeuw.

15 Partien in Serie hatte die eigentliche Nummer 2 des FC Augsburg nicht gewonnen, der letzte Sieg und das letzte zu Null mit ihm reichten bis in den Dezember 2019 zurück, einem 3:0 gegen Fortuna Düsseldorf. "Ihm werden Steine runterkullern", vermutete deshalb Geschäftsführer Stefan Reuter. Koubek erzählte derweil vom Besuch seiner Eltern und seines Bruders und dass er statt einer Party lieber daheim mit der Familie ausspannen wolle. Ohne Gedanken an die Zukunft, denn das bringe nichts.

Die Frage danach wird sich jedoch im Sommer stellen. Vier seiner fünf Vertragsjahre sind dann rum, am Status als Nummer 2 dürfte sich nichts ändern, selbst wenn sich die Wege des FCA und Stammtorwart Rafal Gikiewicz ebenfalls trennen sollten. Aktuell fehlt Gikiewicz verletzt, ein Comeback ist nicht in Sicht, die zwei fehlenden Spiele, um eine Option auf eine einjährige Vertragsverlängerung zu erreichen, könnte er verpassen. Gut möglich, dass sich Augsburg auf dieser Position komplett neu aufstellt. "Der Wechsel ist eine Chance für mich", weiß Koubek um die Bedeutung, sich zeigen zu können.

"Tomas hat sich von Spiel zu Spiel gesteigert"

Vor allem in Frankreich genießt er aus seiner Zeit bei Stade Rennes einen guten Ruf. "Es war ganz schwer für mich, jetzt will ich jeden Moment auf dem Platz genießen", sagt er nur, nachdem er die mit seiner Verpflichtung 2019 geknüpften Erwartungen zuvor eigentlich nie erfüllen konnte, sich aber auch nie hängen ließ. "Tomas hat sich von Spiel zu Spiel gesteigert, das war auch wichtig", lobte Trainer Enrico Maaßen und dürfte dem 30-Jährigen auch am Samstag beim VfL Bochum vertrauen. Mit einem guten Koubek könnte der FCA dort den letzten, entscheidenden Schritt zum Klassenerhalt gehen.