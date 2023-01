"Starke Form bestätigt": Köln verlängert mit Kainz frühzeitig

Rechtzeitig vor der Partie gegen seinen Ex-Klub Werder Bremen, den er auf den Tag vor vier Jahren Richtung Köln verließ, verlängerte Florian Kainz seinen Vertrag beim Effzeh vorzeitig bis zum 30. Juni 2025.

"Florian Kainz ist einer unserer konstantesten Spieler und absoluter Leistungsträger unserer Mannschaft. Er hat seine starke Form der Vorsaison in dieser Spielzeit bestätigt", begründete FC-Geschäftsführer Christian Keller den Schritt, diesen Profi zu binden, der sich längst zu einem wichtigen Leistungsträger und Führungsspieler entwickelt hat "und sich zu 100 Prozent mit dem FC und unserem Weg identifiziert", so Keller.

Auf der Vereinswebsite bedankte sich Kainz "für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird" und versicherte: "Ich möchte in Zukunft noch mehr Verantwortung auf und neben dem Platz übernehmen. Ich bin von der Art und Weise unseres Fußballs überzeugt und glaube fest daran, in den nächsten Jahren mit dem FC erfolgreich in der Bundesliga zu spielen."

Nach einer bislang überzeugenden Saison mit fünf Toren und fünf Assists bei 14 Liga-Einsätzen (kicker-Notenschnitt 2,96), die ihn zum besten Scorer des FC machen, wurde Kainz Ende des Jahres von Trainer Ralf Rangnick nach einigen Monaten Pause wieder in den Kader der österreichischen Nationalmannschaft berufen. In Köln bildet er verlässlich mit Jonas Hector einen der besten linken Flügel der Liga.