Stanisic: "Meine Vielseitigkeit ist ein Segen"

Die Saison 2021/22 brachte Josip Stanisic ein Happy End. Erst erzielte der 22-Jährige am 34. Spieltag seinen ersten Bundesligatreffer, danach schaltete er beim 1:0-Sieg Kroatiens gegen Frankreich in der Nations League Superstar Kylian Mbappé aus. Im Interview mit dem kicker (Donnerstagausgabe) zieht der Bayern-Profi Bilanz.

"Die letzten Spiele waren auf jeden Fall ein Mutmacher und ein Happy End", sagt Bayerns Eigengewächs. Seine Saisonbilanz würde er dreiteilen: Optimaler Start mit Einsätzen, auch wegen des Ausfalls von Benjamin Pavard, dann eine schwierige Phase mit drei Monaten Verletzungspause, abschließend der versöhnliche Ausklang.

"Die Länderspiele haben mir gezeigt, dass ich dazugehöre"

In welcher Position sieht sich der vielseitige Defensivspezialist in der neuen Saison? "In derselben wie bisher. Konkurrenz gibt es beim FC Bayern immer, darüber mache ich mir keine Gedanken. Ich werde mein Bestes geben, auf meine Chance warten und will diese nutzen, wenn sie kommt", sagt Stanisic und fügt an: "Ich bin sicher, dass ich bei dem Programm meine Spielzeiten bekommen werde."

Diese werden wichtig sein, will er einen Platz in Kroatiens WM-Kader ergattern. "Ich gehe immer vom Positiven aus, glaube also, dass ich dabei sein werde. Die zwei Länderspiele zuletzt haben mir gezeigt, dass ich dazugehöre", gibt er sich selbstbewusst. Helfen könnte ihm bei den Spielanteilen seine Vielseitigkeit. Stanisic kann rechts und links hinten, vor der Abwehr oder innen in der Viererkette eingesetzt werden. "Für mich ein Segen, ein positiver Aspekt. Es hilft mir als jungem Spieler eher, dass ich mehrere Positionen spielen kann. Ich will so viel Spielzeit wie möglich, die Position ist zunächst zweitrangig", sagt er dazu.

Lesen Sie im Interview in der aktuellen Ausgabe des kicker (Donnerstag) oder im eMagazine außerdem, was Stanisic vom neuen Konkurrenten als Rechtsverteidiger, Noussair Mazraoui, hält, wie er den Transfer von Sadio Mané bewertet, wie ihm Kylian Mbappé im Länderspiel begegnet ist und wie sich Luka Modric bei der Nationalmannschaft gibt.