Stammkraft Specht vergrößert TSG-Umbruch

Mit einer Passquote von 89,7 Prozent zählt sie zur absoluten Liga-Spitze - doch davon hat die TSG Hoffenheim in Zukunft nichts mehr: Michaela Specht bricht ihre Zelte im Kraichgau in diesem Sommer ab. "Mir wurde immer klarer, dass ich im Sommer einen neuen Weg einschlagen möchte", sagte die 27 Jahre alte Innenverteidigerin in der Vereinsmitteilung der TSG. Ihr neuer Klub ist noch nicht bekannt. Hoffenheim lässt schon unter anderem Paulina Krumbiegel und Nicole Billa ziehen, zudem ist ein Abschied von Sarai Linder im Gespräch.