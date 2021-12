St. Paulis Heimspiel gegen Schalke nicht von Zuschauer-Begrenzung betroffen

Die von der Bund-Länder-Runde beschlossenen Zuschauer-Einschränkungen gelten in Hamburg noch nicht für das kommende Wochenende - und damit auch nicht für das Zweitliga-Topspiel zwischen St. Pauli und Schalke.

Im Millerntor-Stadion findet am Samstagabend das Zweitliga-Topspiel zwischen St. Pauli und Schalke statt. imago images/Zink

Mit Zuschauer-Beschränkungen für den Fußball war bereits seit Tagen gerechnet worden, tatsächlich hat sich die Bund-Länder-Runde am Donnerstag auf eine Reduzierung in Stadien verständigt. Demnach darf nur noch maximal 50 Prozent der Gesamtkapazität besetzt werden. Maximal sind 15.000 Zuschauer in den Spielstätten erlaubt.

Während dieser Beschluss unter anderem auf das Bundesliga-Topspiel zwischen Dortmund und Bayern Einfluss hat, scheint die Zweitliga-Spitzenpartie zwischen St. Pauli und Schalke (Samstag, 20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) von den Einschränkungen noch nicht betroffen zu sein. Wie ein Sprecher der Hamburger Innenbehörde auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur erklärte, sollen die Beschränkungen bei Großveranstaltungen erst in der nächsten Woche in die Eindämmungsverordnung der Hansestadt aufgenommen werden.

Demnach kann das Millerntor-Stadion wie geplant ausgelastet werden. Der FC St. Pauli hatte bereits angekündigt, verkaufte Tickets im Fall der Fälle stornieren zu wollen. Außerdem riefen die Kiez-Kicker Ticketkäufer dazu auf, vor dem Stadionbesuch freiwillig zur bestehenden 2G-Regel (Zutritt nur für Geimpfte und Genesene) einen Test zu machen.

Auch das Handball-Bundesligaspiel zwischen dem HSV und THW Kiel kann noch vor deutlich mehr als den nach Bund-Länder-Beschlüssen erlaubten 5000 Fans in Sporthallen stattfinden.