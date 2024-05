St. Pauli: Was der kleine Eklat um Smith aussagt

Fabian Hürzeler stand ganz besonders im Mittelpunkt der Aufstiegs-Feierlichkeiten auf St. Pauli und verriet direkt nach Abpfiff, dass ihm der Jubel um seine Person eigentlich fast etwas zu viel war. Seine Gedanken sind bereits wieder bei Wehen Wiesbaden.

Zwei Bilder bleiben besonders hängen vom Sonntag: Hürzeler auf den Schultern der Fans, und: der Trainer, wie er mit seinem Assistenten Peter Nemeth in den Abendstunden ein Bengalo zündet und dabei "Die Nummer 1 der Stadt sind wir" intoniert. Sein erster Gedanke am Morgen danach, verrät er, sei gewesen, wie St. Pauli nun auch die Nummer 1 in der Liga bleibt. "Als ich am Montagmorgen aufgewacht bin, dachte ich tatsächlich zuerst daran, wie wir gegen Wehen Wiesbaden spielen." Was im ersten Moment nicht ganz glaubwürdig klingt, wird von dem 31-Jährigen glaubhaft unterfüttert: "Wir wollen jetzt auch Meister werden."

Pikanterweise würde der Kiez-Klub mit einem Sieg beim aktuell Sechzehnten ausgerechnet dem Erz-Rivalen Hansa Rostock nochmal verhelfen können, im Abstiegskampf einen Fuß in die Tür zu bekommen. Hürzeler aber stellt klar, dass es nicht um Schützenhilfe, sondern ausschließlich um die Schale geht. Die will der 31-Jährige für sich - und für seine Spieler. "Ich finde, es ist noch einmal etwas anderes, ob im Lebenslauf Aufsteiger oder Zweitliga-Meister steht. Außerdem geht es darum, dass die Mannschaft das gewinnt, was sie meiner Meinung nach auch verdient hat für eine überragende Saison - und das ist die Meisterschaft."

Zwei freie Tage hat er seinen Profis nach dem 3:1 gegen den VfL Osnabrück und der Party gewährt, ab Mittwoch beginnt die Vorbereitung auf den Saisonkehraus, und der Coach ist sicher: "Die Mannschaft ist total motiviert." Belegbar ist dies unter anderem durch einen beinahe handfesten Disput, der im Aufstiegstaumel ein wenig untergegangen ist: Als Hürzeler den zuvor drei Wochen verletzten Eric Smith in der Schlussphase ausgewechselt hat, ist der Schwede wutentbrannt auf seinen Trainer losgegangen, beide schubsten sich gar kurz. Smith hat sich umgehend dafür entschuldigt, sagt: "Es war zu viel Adrenalin, ich habe viel zu hart reagiert." Hürzeler findet das selbstredend ebenfalls, erklärt aber auch: "Diese Szene zeigt auch, wie sehr die Jungs brennen."

Am kommenden Montag hat der FC St. Pauli die große Aufstiegsparty auf dem Spielbudenplatz auf der Reeperbahn geplant - es soll außerdem eine Meisterfeier werden.