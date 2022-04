St. Pauli setzt bei Heimspielen weiterhin auf 2G

Der FC St. Pauli trägt die restlichen Heimspiele in dieser Saison unter strengeren Corona-Regeln als nötig aus. Damit reagiert der Kiezklub auf die weiterhin hohen Infektionszahlen.

Seit Sonntag gilt auch in Hamburg die neue Corona-Schutzverordnung, die das Tragen von FFP2-Masken beispielsweise nur noch in Innenbereichen (Toiletten, VIP-Bereich) vorschreibt und auch ungeimpfte Personen an Großveranstaltungen teilnehmen lässt. Der FC St. Pauli geht jedoch noch nicht soweit und setzt - in Absprache mit der organisierten Fanszene - auf strengere Regeln.

So werden die restlichen Heimspiele dieser Saison (gegen Bremen, Darmstadt, Nürnberg und Düsseldorf) weiterhin unter 2G-Bedingungen stattfinden. Zudem sind die Zuschauer angehalten, die FFP2-Masken erst auf dem Platz abzunehmen und vor dem Stadionbesuch einen freiwilligen Schnelltest zu absolvieren. Diese Entscheidung bleibe laut Vereinsmitteilung bis zum Ende der Saison unabhängig von den gesetzlichen Entwicklungen in Hamburg oder auf Bundesebene bestehen.

"Mit der Entscheidung, die Heimspiele mindestens unter 2G-Bedinungen auszutragen, möchten wir unseren Fans und Mitarbeiter*innen gegenüber unserer Verantwortung gerecht werden. Für uns alle geht es darum, die schwierige Lage gemeinsam zu meistern, solidarisch zu agieren und aufeinander zu achten. Ich freue mich natürlich auf ein volles, aber rücksichtsvolles Millerntor-Stadion in den kommenden Partien", wird Präsident Oke Göttlich zitiert.