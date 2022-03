Afeez Aremu ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der FC St. Pauli muss vorerst ohne den Mittelfeldmann auskommen.

In den nächsten Tagen außen vor: Afeez Aremu. imago images/Philipp Szyza

Vormittags war der Schnelltest positiv ausgefallen, nachmittags der PCR-Test. Kurz darauf vermeldete der FCSP die Infektion seines Mittelfeldspielers, der in Liga und Pokal bisher 19 Saison-Einsätze angesammelt hat.

Der 22-jährige Mittelfeldspieler habe laut Vereinsmitteilung nicht mehr am Donnerstagstraining teilgenommen und sich sofort in Isolation begeben. Mindestens das Samstagabendspiel in Regensburg (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wird Aremu verpassen.