St. Pauli erwägt, Antrag zurückzuziehen: Entscheidung über DFL-Investor steht bevor

Der FC St. Pauli erwägt, seinen Antrag auf Vertagung der Entscheidung, ob die 36 Klubs der Bundesliga und 2. Liga den Einstieg eines Investors ermöglichen, zurückzuziehen. Das ist nach kicker-Informationen das Ergebnis eines Treffens von Präsident Oke Göttlich mit den anderen Mitgliedern des DFL-Präsidiums.

Damit würde die DFL-Mitgliederversammlung am heutigen Mittwoch darüber abstimmen, ob einem Privat-Equity-Unternehmen der Einstieg in einer DFL-Tochtergesellschaft ermöglicht wird. Die Tagung am Frankfurter Flughafen begann mit 45-minütiger Verspätung, weil im DFL-Präsidium längerer Redebedarf herrschte. Unter der Leitung von Präsidiumssprecher Hans-Joachim Watzke (Dortmund) gelang es anscheinend, Göttlich umzustimmen, der einen Antrag auf Vertagung der Entscheidung eingebracht hatte. Statt ab 11.30 debattieren die Klubvertreter nun seit 12.15 Uhr über die Zukunft des deutschen Fußballs.

Im Gespräch ist der Verkauf eines 12,5-prozentigen Anteils an einer noch zu gründeten Tochtergesellschaft für die nächsten 20 Jahre. Dafür sollen bis zu zwei Milliarden Euro in die Kassen des Verbandes fließen, der davon 40 Prozent für die Digitalisierung verwenden will. 45 Prozent stehen den Klubs für Infrastrukturmaßnahmen zur Verfügung, über die restlichen 15 Prozent können die Vereine frei verfügen. Sind geringere Investitionen in die Klubinfrastruktur nötig, kann sich der Prozentsatz zugunsten der frei verfügbaren Summe verschieben.

Die DFL-Spitze erhofft sich durch einen strategischen Partner auch Vorteile bei der nächsten Ausschreibung der TV-Rechte, die im Herbst beginnt. Kritiker bemängeln, dass nötige Investitionen auch per Kredit zu stemmen wären, ohne in die Abhängigkeit eines Investors zu geraten. Die DFL wiederum argumentiert, dass alle "hoheitlichen Rechte" beim Verband verbleiben. Das betreffe auch "die Organisation des Spielbetriebs mitsamt Spielplanung und Festlegung von Anstoßzeiten", teilte die DFL auf Anfrage mit. Das Vetorecht bei "besonders wichtigen Geschäften", das nach Informationen der Sportschau eingeräumt werden soll, beziehe sich auf grundsätzlichere Themen.