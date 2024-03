SSV Reutlingen: Joost tritt aus gesundheitlichen Gründen zurück

Rasmus Joost hat sein Traineramt beim SSV Reutlingen aus gesundheitlichen Gründen nach nur zwei Monaten niedergelegt.

Rasmus Joost trat erst im Januar gemeinsam mit Philipp Reitter als Trainerduo die Nachfolge von Maik Stingel an, der kurz vor Weihnachten im Abstiegskampf seinen Posten räumen musste. Nach nur zwei Monaten verkündete der 40-jährige Joost nun aber wieder seinen Rücktritt - aus gesundheitlichen Gründen, wie der Traditionsklub in einer Meldung auf seiner Homepage mitteilt.

Diese Entscheidung sei nach reiflicher Überlegung gefallen, heißt es dort. "Die Mehrfachbelastung aus Beruf, Trainerjob, Familie und Gesundheit ist in der jetzigen Situation leider zu viel für mich", erklärt Joost sein Ausscheiden.

Offene Türen

Christian Grießer, sportlicher Leiter , bedauert die Entscheidung, zeigt aber Verständnis für Joosts Schritt, der in seiner kurzen Amtszeit viel für den Verein geleistet habe. "Der Mensch und sein körperliches Wohl stehen bei uns immer an erster Stelle. Wir wünschen Rasmus von ganzem Herzen alles Gute. Die Türen beim SSV stehen ihm jederzeit offen."

Aus dem ehemaligen Trainerduo verbleibt nun Reitter als alleiniger Chefcoach, der weiterhin von Jak Luz als Co-Trainer unterstützt wird. "Wir setzen auf das bewährte Trainerteam, um die positive Entwicklung des SSV Reutlingen fortzusetzen", so Gießer. Zum Start in die Restrunde holte man an der Kreuzeiche nämlich zuletzt vier von sechs mögliche Zähler, wodurch der SSV aus der Abstiegszone klettern konnte. Am Samstag wartet das wichtige Kellerduell gegen den FV Ravensburg auf Reutlingen, dann erstmals ohne Joost an der Seitenlinie.