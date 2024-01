Ein Duo für Reutlingen: Reitter und Joost übernehmen

Der SSV Reutlingen hat seine Trainerfrage geklärt: Philipp Reitter und Rasmus Joost werden ab sofort im Tandem die sportlichen Geschicke der Oberliga-Mannschaft leiten. Sie sollen mit dem ehemaligen Zweitligisten die Klasse halten.

Reitter und Joost kennen sich bereits seit Jahren, insbesondere durch ihre erfolgreiche Zusammenarbeit in der vergangenen Saison mit der U 19 des SSV in der U-19-Bundesliga. Beide schieden im Sommer aus, Reitter wechselte daraufhin auf die Position des Übergangskoordinators in Reutlingen. Nun wurde das Duo vom Verein als interne Lösung für die Nachfolge von Maik Stingel vorgestellt, der im Dezember aufgrund einer "anhaltenden Ergebniskrise" seinen Hut nehmen musste.

"Die Entscheidung für das Trainerduo stellt für uns eine Lösung dar, die die Fortführung des sportlichen Gesamtkonzeptes des Vereins sicherstellt. Es geht jetzt um die unmittelbare Wirkung und den ersehnten sportlichen Erfolg, aber auch um das, was wir über die Saison hinaus weiterhin vorantreiben wollen", betont Sportvorstand Christian Grießer.

Sportwissenschaftler und Gymnasiallehrer

Joost (A-Lizenz) und Reitter (B-Lizenz) sind beide Sportwissenschaftler und Gymnasiallehrer an Schulen in der Region. Reitter werde zudem bis April die UEFA-A-Lizenz absolvieren, heißt es in der Pressemeldung des Vereins. "Klar ist, dass wir uns der vor uns liegenden Herausforderungen bewusst sind und gemeinsam mit unserem Team diese schwierige Situation meistern wollen. Es ist unsere Überzeugung, dass wir die Klasse halten. Wir freuen uns auf diese Aufgabe und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen", lautet das Statement des Duos in der Meldung.

Das erste Pflichtspiel in der Oberliga Baden Württemberg steht für das Team, das auf Rang 15 und damit unter dem Strich überwintert, am Samstag, den 24. Februar, beim ebenfalls abstiegsbedrohten FC Holzhausen an.