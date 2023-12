SSV Reutlingen auf Trainersuche: Stingel muss gehen

Der SSV Reutlingen hat sich kurz vor Weihnachten von Trainer Maik Stingel (31) getrennt. Als Grund dafür nennt der ehemalige Zweitligist die anhaltende Ergebniskrise. Bei der Suche nach einem Nachfolger will sich der Verein nicht unter Zeitdruck setzen.

19 Punkte (18 Spiele) hat der SSV Reutlingen in der Oberliga Baden-Württemberg bisher gesammelt, ist zur Winterpause akut abstiegsgefährdet. Das zieht nun Konsequenzen an der Kreuzeiche nach sich: Trainer Maik Stingel muss kurz vor Weihnachten seine Koffer packen. "Diese Entscheidung wurde nach gemeinsamer Analyse zwischen den Verantwortlichen und Stingel getroffen", heißt es dazu in einer Meldung des Traditionsklubs.

Zuletzt holte Reutlingen immerhin fünf Zähler aus vier Spielen, was aus Sicht der Verantwortlichen aber nichts an der "fehlenden Konstanz in der Hinrunde und der geringen Punktausbeute" änderte. Menschlich und fachlich sei Stingel laut Sportvorstand Christian Grießer ein außergewöhnlicher Trainer. "Leider funktioniert im Fußball nicht immer alles, wie geplant. Der aktuelle Punktestand und Tabellenplatz entsprechen weder den Erwartungen von Maik, noch denen des Vereins", wird Grießer in der Reutlinger Mitteilung zitiert.

Kein Zeitdruck bei Trainersuche

Über eine Nachfolgelösung wurde beim ehemaligen Zweitligisten noch nicht entschieden. Der Klub sei im intensiven Austausch mit möglichen Kandidaten. "Wir sprechen mit Personen, die zur Vereinsphilosophie passen, konzeptionell arbeiten und aus der Region stammen", sind Grießer und Co. auf Suche nach einem Trainer mit dem richtigen Anforderungsprofil.

Zeitdruck will sich der Sportvorstand dabei nicht machen. Bis zum Start der Vorbereitung im Januar ist noch Raum. Das erste Spiel nach der Rückrunde bestreitet der SSV Reutlingen am 24. Februar in Holzhausen.