"Spüre wieder eine Motivation": Löw ist bereit für eine neue Aufgabe

15 Jahre war Joachim Löw Bundestrainer. Mit dem EM-Aus 2021 endete seine Ära. Nun hat der 62-Jährige die Akkus wieder aufgeladen.

Nach dem Aus im EM-Viertelfinale gegen England (0:2) endete am 29. Juni 2021 das Angestelltenverhältnis Joachims Löws beim DFB. Der ehemalige Bundestrainer, der die Nationalmannschaft 2014 zum WM-Triumph in Brasilien geführt hatte, lebte seither zurückgezogen, er pflegte sein Privat- und Familienleben. Langweilige wurde ihm dabei nicht, sagt er im großen kicker-Interview, das an diesem Montag in der Printausgabe erscheint.

Ich spüre wieder eine Motivation, wenn ich jetzt Fußball sehe - ein paar Monate war das nicht der Fall. Joachim Löw

Nun aber möchte er die nach 15 Jahren als DFB-Chefcoach notwendige Auszeit beenden. "Ich habe schon die Intention, wieder eine Aufgabe im Fußball zu übernehmen", sagt Löw. "Dazu ist der Spaß an diesem Sport zu groß. Ich spüre wieder eine Motivation, wenn ich jetzt Fußball sehe - ein paar Monate war das nicht der Fall."

Deshalb denkt er konkret an ein Comeback als Trainer. "Wenn ich das Gefühl habe, eine Aufgabe würde mich reizen, bin ich bereit und greife wieder an."

"Eine WM als Außenstehender erleben"

Zuvor will er aber noch die Weltmeisterschaft in Katar besuchen. "Ich möchte eine WM einmal vor Ort als Außenstehender erleben", sagt Löw. "Deshalb habe ich bisher keinen Job angetreten."

