Sprechchöre für Bayern-Neuzugang Boey - Goretzka wird zweimal deutlich

Der FC Bayern hat die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Gladbach aufgenommen - mit Neuzugang Sacha Boey (23) und einem teilweise unzufriedenen Leon Goretzka (28).

Serge Gnabry war gerade wieder in der Kabine verschwunden, da wurde es am Dienstagmorgen vorübergehend mal laut an der Säbener Straße. Nachdem der derzeit verletzte Bayern-Profi sein Aufbautraining beendet hatte, betrat ein neuer die Bühne: Sacha Boey, am Sonntag mit einem Viereinhalbjahresvertrag ausgestattet, mischte erstmals im roten Trainingsanzug und mit Handschuhen mit.

Rund ein Dutzend Bayern-Fans, das auch Galatasaray-Trikots im Schlepptau hatte, empfing den 23-jährigen Franzosen mit lautstarken Sprechchören. Boey, zuletzt zwei Jahre in Istanbul tätig, bedankte sich artig und faltete die Hände zusammen. Dann erhielt der Rechtsverteidiger von den neuen Teamkollegen einen Applaus und durfte sich im üblichen Spalier ein paar "Watschn" abholen.

Boey ist nach Eric Dier der zweite - dringend benötigte - Winter-Neuzugang im Team von Trainer Thomas Tuchel, der ansonsten über nicht mehr viel Auswahl verfügt. Derzeit und noch länger fehlen neben Gnabry (Muskel-/Sehnenverletzung) auch Kingsley Coman (Innenbandriss), Dayot Upamecano (Faserverletzung im Oberschenkel), Konrad Laimer (Muskelbündelriss), Joshua Kimmich (Schulterverletzung) und Bouna Sarr (Kreuzbandriss), während Noussair Mazraoui (Afrika-Cup) und Min-Jae Kim (Asien-Cup) noch auf Länderspielreise sind.

Javier Fernandez steigt auf

Zeigen durften sich in der ersten Einheit der Woche deshalb auch fünf Youngster: Mittelfeldspieler Lovro Zvonarek (18), der beim 3:2-Sieg in Augsburg am Samstag sein Bundesliga-Debüt feierte, Linksverteidiger Adam Aznou (17), Taichi Fukui (19), U-17-Weltmeister Max Schmitt (18, Torhüter) sowie erstmals in dieser Saison Mittelfeldspieler Javier Fernandez, der vor zwei Monaten erst 17 wurde und mit sieben Treffern derzeit bester Torschütze der U 19 ist. Fortan soll der vor einem Jahr geholte Spanier bei den Amateuren in der Regionalliga auflaufen.

Zur Sache ging es auch ohne zahlreiche Stammspieler während der etwa 70-minütigen Einheit. Bei einer Spielform ohne Tore platzte Leon Goretzka gleich zweimal bei einfachen Ballverlusten seiner Mannschaft der Kragen. "Ich dreh' durch hier, ey", schrie er zunächst und legte auf Englisch nach: "That’s crazy, come on!" Und nur wenige Minuten später meldete sich der Vorbereiter des zweiten Bayern-Tores in Augsburg erneut: "Easy! Guys, come on! Just play back, man!" Sollte heißen: weniger Faxen und schneller vom Ball trennen.

Boey agierte derweil größtenteils unauffällig, erhielt bei seinen wenigen auffälligeren Aktionen aber gleich eifrigen Beifall von außen. Am Nachmittag um 14 Uhr wird er offiziell an der Säbener Straße vorgestellt.