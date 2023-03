Spieltage 31 bis 34 terminiert: Darmstadt gegen St. Pauli am Samstagabend

Die DFL hat die Spieltage 31 bis 34 in der 2. Bundesliga zeitgenau angesetzt. Am 34. Spieltag finden wie gewohnt alle Spiele zur gleichen Zeit statt.

Die zeitgenaue Ansetzung der abschließenden Spieltage in der 2. Bundesliga sind beschlossene Sache. Die DFL hat am Mittwoch die genauen Termine bekanntgegeben, an denen die 18 Teams ihre letzten vier Spiele der laufenden Saison absolvieren.

Den 31. Spieltag eröffnen mit dem Hamburger SV und dem SC Paderborn zwei aktuelle Top-6-Teams am Freitagabend (5. Mai, 18.30 Uhr) im direkten Duell, am Samstag (6. Mai) ziehen der SV Darmstadt und der FC St. Pauli im Abendspiel um 20.30 Uhr nach. Im Abstiegskampf kommt es derweil zum direkten Duell zwischen Eintracht Braunschweig und dem aktuellen Schlusslicht aus Sandhausen (Sonntag, 7. Mai, 13.30 Uhr).

Am 32. Spieltag ist der SVS bereits am Freitag (12. Mai) gefordert und empfängt den Tabellennachbarn Hansa Rostock (18.30 Uhr). Erneut das Flutlichtspiel am Samstagabend (13. Mai) hat der FC St. Pauli bekommen, der zuhause Fortuna Düsseldorf empfängt. Am Sonntag (14. Mai) sind mit Heidenheim (in Paderborn), Darmstadt (in Hannover) und dem HSV (in Regensburg) die aktuellen Top 3 auswärts gefordert (13.30 Uhr).

Das Nordduell zwischen Holstein Kiel und dem FC St. Pauli steigt am 33. Spieltag bereits am Freitagabend (19. Mai, 18.30 Uhr), wenn zeitgleich Darmstadt den 1. FC Magdeburg empfängt. Am Samstagabend (20. Mai) empfängt der HSV die SpVgg Greuther Fürth, deren mittelfränkischer Nachbar aus Nürnberg am Sonntag zuhause gegen Hansa Rostock spielt (21. Mai, 13.30 Uhr).

Der 34. Spieltag wird traditionell parallel gespielt, alle Teams spielen am Sonntag (28.05.) um 15.30 Uhr, wenn womöglich noch einige Entscheidungen im Auf- wie Abstiegskampf offen sind. Der aktuelle Spitzenreiter aus Darmstadt gastiert zum Saisonabschluss in Fürth, der HSV in Sandhausen, während Heidenheim in Regensburg zu Gast ist. Fortuna Düsseldorf ist in Kaiserslautern gefordert, Arminia Bielefeld spielt derweil beim 1. FC Magdeburg vor.