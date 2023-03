Spieltage 26 bis 29 terminiert: Kracher Bayern-BVB am Abend des 1. April

Die DFL hat die Bundesliga-Spieltage 26 bis 29 zeitgenau angesetzt. Damit stehen alle Anstoßzeiten bis zum 23. April fest.

Vier weitere Spieltage hat die DFL am Freitag terminiert - und es sind einige Kracher darunter. Am 26. Spieltag etwa spielt am Samstagabend (1. April, 18.30 Uhr) der aktuelle Tabellenführer Bayern München gegen den Tabellenzweiten Borussia Dortmund.

Am 27. Spieltag kommt es am Samstagnachmittag (8. April, 15.30 Uhr) gleich zum nächsten Topspiel, wenn die Dortmunder den 1. FC Union Berlin zum Verfolgerduell empfangen. In Sinsheim und Bochum kommt es am Sonntagabend derweil zu absoluten Kellerduellen: Bochum gegen Stuttgart um 17.30 Uhr, Hoffenheim gegen Schalke um 19.30 Uhr.

Wegen geltender Feiertagsgesetzgebungen finden am Karfreitag (7. April) keine Spiele statt. Stattdessen sind drei Partien auf Ostersonntag (9. April) terminiert.

Der 28. Spieltag wartet am Samstagabend (15. April, 18.30 Uhr) mit dem offiziellen Topspiel zwischen Frankfurt und Borussia Mönchengladbach auf.

Den 29. Spieltag eröffnet das schwäbische Duell zwischen dem FC Augsburg und dem VfB Stuttgart (Freitag, 21. April, 20.30 Uhr). Einen Tag später kommt es zum interessanten Vergleich der Champions-League-Teilnehmer Dortmund und Frankfurt (Samstag, 22. April, 18.30 Uhr).

Bei den Ansetzungen war unter anderem zu berücksichtigen, dass aktuell vier Bundesliga-Klubs in der Champions League und drei in der Europa League aktiv sind.

