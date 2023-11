Spieltage 16 bis 18 angesetzt: Jahresabschluss am Millerntor, Schalke vs. HSV am Samstagabend

Die DFL hat die Spieltage 16 bis 18 in der 2. Bundesliga zeitgenau angesetzt.

Vereine und Fans haben Planungssicherheit, was die letzten beiden Zweitliga-Spieltage vor Weihnachten und den ersten im neuen Jahr 2024 anbelangt. Am Donnerstag teilte die DFL mit, wann die Partien der Runden 16 bis 18 genau steigen.

Am 16. Spieltag endet für acht Zweitligisten eine englische Woche. Hertha BSC, der HSV, St. Pauli, Paderborn, Kaiserslautern, Nürnberg, Magdeburg und Düsseldorf treten am 5./6. Dezember im DFB-Pokal-Achtelfinale - zum Teil gegeneinander - an. Am Wochenende heißt es dann in der Liga: Schwung mitnehmen oder Frust abschütteln.

Spitzenreiter FC St. Pauli gastiert am Samstagabend beim VfL Osnabrück (9.12., 20.30 Uhr), der Stadtrivale HSV empfängt den SC Paderborn am frühen Samstagnachmittag, zur selben Zeit startet die Partie Kaiserslautern gegen Hertha. Die nicht mehr im Pokal vertretenen Vereine Hansa Rostock und Schalke 04 treffen am Sonntag ab 13.30 Uhr aufeinander.

Hinrunden-Ende und Rückrunden-Start

Rund um den 3. Advent steigt der 17. Spieltag - der letzte vor der Winterpause. Mit diesem endet auch die Hinrunde. Schalke ist am Freitagabend (15.12.) zu Hause gegen Fürth gefordert. Das Topspiel am Samstagabend, 16. Dezember, steigt zwischen den Nordrivalen Kiel und Hannover. Weitere Highlights schon am Nachmittag ab 13 Uhr: Nürnberg gegen HSV und Hertha BSC gegen Osnabrück. Die letzten Zweitliga-Duelle 2023 gehen am Millerntor (gegen den SVWW), in Karlsruhe (gegen Elversberg) und Braunschweig (gegen den FCK) über die Bühne.

Am 19. Januar 2024 nimmt die 2. Bundesliga dann mit dem Rückrunden-Start und den Freitagsspielen KSC vs. Osnabrück sowie Kiel vs. Braunschweig wieder Fahrt auf. Und der 18. Spieltag hält direkt Kracher-Duelle bereit: Schalke gegen den HSV steigt am Samstagabend (20.1., 20.30 Uhr), St. Pauli empfängt den FCK am frühen Nachmittag (13 Uhr). Zudem heißt es am Sonntag ab 13.30 Uhr unter anderem Hertha BSC gegen Fortuna Düsseldorf.