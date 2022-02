"Spielt aktuell sehr konstant": Agu verlängert bei Werder

Felix Agu wird auch weiterhin für den SV Werder Bremen auflaufen. Sein Vertrag wurde verlängert, das gab der Zweitligist am Sonntag bekannt.

Über die genauen Details der Vertragsverlängerung machten die Bremer wie üblich keine Angaben. "Felix hat einen sehr positiven Entwicklungsprozess durchlaufen, seitdem er zu uns gewechselt ist. Er hat gezeigt, dass er stetig an sich arbeiten will und auf verschiedenen Positionen gute Leistungen abliefert. Vor allem in dieser Saison ist eine Konstanz in seinen Auftritten eingetreten", erklärt Geschäftsführer Frank Baumann auf der SVW-Website.

Die letzten beiden Spiele musste Agu verletzt passen, davor war er absolut gesetzt und hat durch starke Leistungen auf der rechten Außenbahn überzeugt. Insgesamt kam er in dieser Saison 15-mal in der 2. Bundesliga zum Einsatz, dabei gelangen ihm drei Vorlagen.

"Es ist sicherlich auch ein Stück weit eine Bestätigung seiner Leistungsentwicklung. Er spielt aktuell sehr konstant und ich bin davon überzeugt, dass ihm, wenn er weiterhin hart an sich arbeitet, die Zukunft bei Werder Bremen gehört", ist Coach Ole Werner, unter dem Werder alle sechs Spiele gewann, vom 22-Jährigen überzeugt.

Im Sommer 2020 wechselte Agu vom VfL Osnabrück an die Weser. Im Trikot der Grün-Weißen kam er in der vergangenen Saison 15-mal (ein Tor) in der Bundesliga zum Einsatz. "Die Verantwortlichen haben mir ein sehr gutes Gefühl gegeben. Ich kann mich hier gut weiterentwickeln, möchte in Zukunft viel Spielzeit sammeln und meine Leistung bringen", so der rechte Außenbahnspieler.