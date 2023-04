Spielpraxis für Mainz-Profi Leitsch in der U 23

Ohne fünf hieß es am Mittwoch beim ersten öffentlichen Training von Mainz 05 in dieser Woche. Trainer Bo Svensson musste auf Stefan Bell, Maxim Leitsch, Lasse Rieß, Marlon Mustapha und Eniss Shabani verzichten.

Während es bei Abwehrchef Bell private Gründe den Ausschlag gaben, war das Quartett um Leitsch am Dienstagabend bei der U 23 im Einsatz, die in der Regionalliga Südwest der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim mit 1:2 unterlag. Stürmer Mustapha, der seinen zweiten U-23-Einsatz nach einem überstandenen Infekt hatte, war eine gute Stunde auf dem Platz. Torhüter Rieß, Abwehrmann Leitsch und Mittelfeldspieler Shabani spielten durch.

Für Leitsch war es der erste 90-Minuten-Einsatz, nachdem er im vergangenen Herbst einen Erschöpfungszustand erlitten hatte. In der Bundesliga hatte der 24 Jahre alte Innenverteidiger Ende Januar und Anfang Februar zwei Kurzeinsätze verzeichnet und gehörte in den vergangenen Wochen regelmäßig zum Spieltagskader. Spielpraxis soll er nun erst einmal in der zweiten Mannschaft sammeln.