Spielpläne kommen am Freitag: Später Herbstmeister und nur eine englische Woche

Hardcore-Fußballfans fiebern dem Freitag entgegen. Mit der Vorstellung der Spielpläne für die Bundesliga und die 2. Bundesliga beginnt ihre persönliche Jahres- und Urlaubsplanung.

Präsentierte die DFL vor einigen Jahren mit großem Brimborium die mit einer speziellen Software entwickelten Spielpläne, so werden diese nun wieder per Pressemitteilungen und über die digitalen Verbreitungswege der Liga veröffentlicht.

Herbstmeister formal im Januar

Der einzige Wochenspieltag in der Bundesliga wird kurz vor Weihnachten am 19. und 20. Dezember ausgetragen. Es handelt sich um den 16. Spieltag; der sogenannte Herbstmeister wird erst nach der dreiwöchigen Winterpause beim Re-Start Mitte Januar (12.- 14.) gekürt.

Götz Bender, seit 21 Jahren DFL-Spielplanleiter, hat sich bei der Erstellung der Pläne am internationalen Spielkalender zu orientieren und steht jedes Jahr vor der schwierigen Aufgabe, die unterschiedlichen Interessen von Vereinen, Stadionbetreibern, Kommunen, Fans, Polizei und der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) unter einen Hut zu bringen. Hat überregionale und regionale Feiertage, Karneval, Oktoberfest oder auch Konzerte in Arenen der Bundesliga zu beachten. Gemeckert wird trotzdem, wie in der vergangenen Saison zum Beispiel in Mönchengladbach über eine Vielzahl an Sonntagsspielen der Borussia.

FC Bayern eröffnet die 61. Bundesliga-Saison

Klar ist, dass Meister FC Bayern München am Saisoneröffnungsspiel am 18. August beteiligt ist. Vor und nach Spielen in den europäischen Wettbewerben sollen jeweils zwei Tage Pause für die beteiligten Vereine liegen. Das schließt Sonntagsspiele für die vier Bundesligavertreter in der Champions League aus, wenn sie am folgenden Dienstag international im Einsatz sind. Der SC Freiburg und Bayer Leverkusen (beide in der Europa League) und Eintracht Frankfurt (Conference League) werden in der Hinrunde nach einem Europacupauftritt am Donnerstag am folgenden Sonntag möglichst ihre direkten Duelle in der Bundesliga bestreiten.

Sechs Bundesligisten in der Europa League?

Mit Blick auf die Rückrunde achtet Bender darauf, dass die möglicherweise für die Viertelfinals qualifizierten Bundesligaklubs vor den internationalen Auftritten nicht gegeneinander spielen müssen. Und drückt aus einem ganz besonderen Grund den vier deutschen Teilnehmern an der Champions League die Daumen. Denn: Sollte das komplette Quartett über den dritten Platz in ihrer Gruppe Anfang 2024 in der Europa League weitermachen, käme es für den Spielplan-Macher zu einem Worst-Case-Szenario mit möglicherweise sechs Bundesligaklubs bei den Donnerstagsspielen in der Europa League. Zwei Tage Pause für jeden dieser Vereine bis zum nächsten Bundesligaspiel wären in diesem außergewöhnlichen Fall undenkbar.

Letzte Saison vor der CL-Reform und das Ende der englischen Wochen

Diese Sorgen wird niemand mehr haben ab der Saison 2024/25. Die Reform und die Aufblähung der Champions League mit 225 statt derzeit 125 Spielen in einer 36er-Liga sieht keine Fortsetzung der internationalen Auftritte für die weniger erfolgreichen Klubs in der Europa League mehr vor. Über den Tag hinaus dürfte den Spielplanmachern die Arbeit etwas erleichtert werden.

Die vorbereitete Ausschreibung zur Vergabe der nationalen Medienrechte ab der Saison 2025/26 sieht eine Erweiterung von aktuell zehn Bundesligaspielen am Sonntag um 19.30 Uhr auf 15 Spiele vor. Die bei den Fans verpönten englischen Wochen sollen endgültig abgeschafft und die Winterpause gestrafft werden.