Spielmacher Ortega Moreno? Kramers Vergleich mit Neuer und ter Stegen

Die Wichtigkeit von Stefan Ortega Moreno bei Arminia Bielefeld ist unumstritten, sein Trainer Frank Kramer fand in "kicker meets DAZN" nur lobende Worte. Ein Verbleib über den Sommer hinaus ist derweil alles andere als sicher.

Arminia Bielefeld hat in Stefan Ortega Moreno nicht nur einen sicheren Rückhalt, der rund 73 Prozent der Schüsse auf sein Tor parierte und fünf Mal in dieser Spielzeit ohne Gegentor blieb, sondern auch einen wertvollen Akteur im Spielaufbau. "Das ist außergewöhnlich, was 'Tego' da macht", äußerte sich Trainer Frank Kramer im Podcast "kicker meets DAZN" über seinen Schlussmann.

KMD #119 - Frank Kramer Zum vierten Mal in dieser KMD-Staffel begrüßen Alex Schlüter und Benni Zander einen aktuellen Bundesliga-Trainer im Podcast! Diesmal ist Frank Kramer von Arminia Bielefeld zu Gast! Das Trio diskutiert unter anderem über den veränderten Spielstil der Ostwestfalen, die fußballerische Klasse von Keeper Stefan Ortega und die Jokerrolle von Arminia-Legende Fabian Klos.

Auffällig häufig ist Ortega Moreno bei der Arminia ins Spiel mit Ball eingebunden, mehr als 1150 Ballkontakte hat unter den Torhütern in dieser Spielzeit nur Bochums Manuel Riemann bisher gesammelt. 66 Prozent seiner Pässe bringt der 29-Jährige an den Mann - eine große Hilfe für seine Mitspieler in Drucksituationen. "Es ist ein Mittel, um Ruhe ins Spiel zu bringen. Wenn du einen Torhüter hast, den du anspielen kannst, kannst du dich besser positionieren und dir so ein wenig Zeit und Luft verschaffen. Dafür ist er wirklich wertvoll", so Kramer, der Ortega Moreno auch in Eins-gegen-eins-Situationen außergewöhnliche Fähigkeiten nachsagt.

Noch offensiver "wäre nicht mehr gesund"

Noch aktiver möchte Kramer seinen Schlussmann jedoch nicht unbedingt ins Spiel bringen und nennt ein Beispiel aus der Partie gegen die TSG. "In der Phase, wo wir Druck machen mussten und Hoffenheim nicht mehr ganz so scharf angelaufen ist, stand 'Tego' schon Mitte der eigenen Hälfte. Viel offensiver wäre nicht mehr gesund."

In seiner Trainerlaufbahn habe Kramer derweil keinen Torhüter gecoacht, der über solche technischen Fähigkeiten verfügt. Lediglich bei einem Besuch im Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft hat der 49-Jährige ähnliche Eindrücke sammeln können. "Mit Marc-André ter Stegen und Manuel Neuer waren auch in diesem Bereich zwei herausragende Torhüter mit dabei", erzählte Kramer.

Ob er bleibt oder nicht? 50:50

Die Wichtigkeit Ortega Morenos für die Arminia ist schon länger unumstritten, seine Qualitäten blieben Top-Klubs nicht verborgen. Zwischenzeitlich war der Deutsch-Spanier auch beim FC Bayern im Gespräch, blieb dem DSC aber treu. Ob das auch über diesen Sommer hinaus der Fall ist, weiß nur er selbst. Einerseits könnte der Keeper mit einem Wechsel seiner Karriere nochmal einen Schub geben, andererseits könnte er nach dem Abgang von Fabian Klos eine noch wichtigere Rolle auf der Alm einnehmen. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen, die Chance einer Vertragsverlängerung ist 50:50 - und selbstverständlich auch von der Ligazugehörigkeit im Sommer abhängig.

"Insgesamt ist er für uns ein super Paket. Er ist sehr stabil, sehr zuverlässig und sehr druckresistent", würde Kramer seine Nummer 1 freilich gerne behalten.