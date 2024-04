"Spieler mit großem Potenzial": Wiesbaden bindet Talent Nink langfristig

Ben Nink und der SV Wehen Wiesbaden weiten ihre Zusammenarbeit aus. Das Eigengewächs unterschrieb einen "langfristigen" Profivertrag.

Bleibt langfristig in Wiesbaden: Ben Nink. IMAGO/Rene Schulz

Als der SV Wehen Wiesbaden im vergangenen Juli seine Sommervorbereitung in Fügen startete, gab es sofort Grund zum Feiern: Gleich an seinem ersten Trainingslager-Tag bei den Profis wurde Talent Ben Nink 16 Jahre.

Zwar konnte er sich nicht dauerhaft für einen Kaderplatz in der ersten Mannschaft empfehlen, Eindruck hinterließ er trotzdem. Nach seiner ersten Kaderberufung im Dezember beim Gastspiel auf St. Pauli durfte Nink auch mit ins Wintertrainingslager reisen. "Er ist ein Spieler mit großem Potenzial, der von seiner Integration zu den Profis im letzten Sommer ungemein profitiert hat", erläutert Wiesbadens Sportlicher Leiter Paul Fernie.

Sein Spiel ist bereits sehr ausgereift. Paul Fernie

Nicht überraschend erhielt das Eigengewächs, das bereits seit der U 13 für Wiesbaden aufläuft, daher nun seinen ersten Profivertrag. Nink unterschrieb "langfristig" beim SVWW. "Sein Spiel ist bereits sehr ausgereift und der SVWW kann ihm das richtige Umfeld bieten, um sich in allen Bereichen seines Spiels weiterzuentwickeln. Gerade in seinem Alter ist das ein wichtiger Faktor", so Fernie.