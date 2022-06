"Spieler, der Verantwortung übernimmt": Oldenburg verpflichtet Krasniqi

Nach dem Aufstieg in die 3. Liga stellte Oldenburg am Donnerstag seinen ersten Neuzugang vor: Kamer Krasniqi wechselt vom Regionalligisten Rehden zum VfB.

Der Drittligaaufsteiger VfB Oldenburg stellte am Donnerstag seinen ersten Neuzugang vor: Vom Regionalligisten BSV Rehden wechselt Kamer Krasniqi zum Meister der Regionalliga Nord - der 26-Jährige hatte sich bereits vor einigen Wochen unabhängig der Ligazugehörigkeit für einen Wechsel nach Oldenburg entschieden.

Krasniqi weist Drittligaerfahrung auf

Dass sich sein neuer Verein in den Relegationsspielen gegen BFC Dynamo durchsetzte und er in der kommenden Spielzeit in der 3. Liga spielt, sei "großartig". Allerdings ist ihm auch bewusst, dass es schwer wird und die Oldenburger "hart dafür arbeiten" müssen, die Klasse zu halten. Wie "hart" die Liga ist, musste er schon einmal schmerzlich erfahren: Krasniqi stieg in der Saison 2019/20 mit der SG Sonnenhof Großaspach in die Regionalliga ab.

Neben der SGS stand der Mittelfeldspieler auch schon für den VfL Osnabrück in der 3. Liga auf dem Feld: Insgesamt absolvierte er bereits 46 Partien in Liga drei - dabei gelang ihm ein Treffer. Erfolgreicher lief es für den gebürtigen Osnabrücker in der Regionalliga. Als Kapitän des BSV erzielte er alleine in der abgelaufenen Spielzeit 17 Treffer.

Verantwortung soll der Neuzugang auch bei den Blauen übernehmen: "Kamer ist ein Spieler, der Verantwortung übernimmt, der voranmarschiert und seine Mitspieler mitnimmt. Diese Rolle trauen wir ihm auch bei uns zu", wird der sportliche Leiter des VfB, Sebastian Schachten, in der Pressemitteilung zitiert.