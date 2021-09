Sperre und Geldstrafe: Schäffler fehlt Nürnberg zweimal

Der 1. FC Nürnberg muss in den kommenden beiden Zweitligaspielen auf Angreifer Manuel Schäffler verzichten.

Schäffler war am Samstag beim 2:2 in Regensburg in der Nachspielzeit mit der Roten Karte des Feldes verwiesen worden, nachdem er Konrad Faber an der Seitenauslinie heftig umgegrätscht hatte.

Das DFB-Sportgericht verurteilte Schäffler am Montag "wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner" zu einer Zwei-Spiele-Sperre sowie einer Geldstrafe in Höhe von 4000 Euro.

Damit fehlt der 32-Jährige, der dem Urteil genau wie sein Arbeitgeber zugestimmt hat, dem FCN am Freitag (18.30 Uhr) gegen Hansa Rostock und neun Tage später im Gastspiel beim Hamburger SV (13.30 Uhr, beide LIVE! bei kicker).

Bislang kommt Schäffler in dieser Saison auf fünf Einsätze, zwei davon als Teil der Startelf. In Regensburg war er in der 69. Minute eingewechselt worden.