Spelle angelt sich Düker

Christian Düker wird zur kommenden Saison von BW Lohne zum SC Spelle-Venhaus wechseln. Für Lohne und vorher den BV Cloppenburg kam der 28-jährige Innenverteidiger bisher auf 59 Einsätze in der Regionalliga Nord. Spelles Sportlicher Leiter Markus Schütte hofft, dass der Neuzugang auch neben dem Platz großen Einfluss nehmen wird: "Er ist ein super Junge und sehr meinungsstark." Der drohende Abstieg in die Oberliga konnte Düker nicht abschrecken, vielmehr betont er: "Ich will weiter höherklassig spielen für einen Verein, der Erfolg haben will und bei dem man Spaß auch außerhalb des Platzes hat. Das verbinde ich mit keinem Verein so eng wie mit dem SC Spelle-Venhaus."