Spannender August: Wer den FC Bayern noch verlassen könnte

Viel, fast alles dreht sich in diesen Tagen um Neuzugänge beim FC Bayern. Doch wer wird, wer könnte den Rekordmeister noch verlassen? Ein Überblick.

Konrad Laimer und Raphael Guerreiro sind fix, Min-jae Kim so gut wie, auch Harry Kane soll kommen, dazu ein defensiver Sechser. Bei so vielen neuen Stars braucht es auch welche, die gehen. Warum, erklärt Bayerns ehemaliger Technischer Direktor Michael Reschke (zwischen 2014 und bis August 2017): "Im Mittelfeld und Angriff würde durch Kane, Laimer und eventuell noch einen Sechser eine Konkurrenzsituation entstehen, die kaum zu moderieren wäre. Es gilt, die Kaderhygiene intelligent im Auge zu behalten. Man müsste also aus wirtschaftlicher und sportlicher Sicht verkaufen."

Gar nicht so einfach, wie Reschke sagt: "Eine extrem schwierige Situation, da Spieler, die man abgeben möchte, zunächst vielleicht gar nicht wechseln wollen. Zudem wissen Klubs, die an möglichen Wechselkandidaten interessiert sind, um die Drucksituation des FCB und werden versuchen diese zu nutzen."

Sicher weg sind Leihspieler Joao Cancelo, der vorerst zu Manchester City zurückgekehrt ist, sowie Daley Blind, der in seinem halben Jahr beim FC Bayern nicht über eine Statistenrolle hinauskam. Bei Lucas Hernandez ist der Deal Richtung PSG in den letzten Zügen, eine Einigung zwischen den Münchnern und dem französischen Meister gilt als sehr wahrscheinlich. Doch wer kommt noch in Frage?

Benjamin Pavard: Der zweite Franzose mit 2024 auslaufendem Vertrag hat seinen Wechselwunsch längst hinterlegt. Aktuell ist es jedoch still in dieser Personalie, Pavard muss mit einem Klub auf den FC Bayern zukommen.

Sadio Mané: Vom 31-jährigen Senegalesen mit Vertrag bis 2025 würden sich die Münchner nach nur einer Saison wieder trennen, doch Mané bekundete zuletzt in Interviews seinen Willen zum Bleiben. Ob er umdenkt, sollte er im August merken, dass er hintendran ist?

Yann Sommer und Alexander Nübel: Mit dem anstehenden Comeback von Manuel Neuer und Sven Ulreich sind die beiden Torhüterpositionen besetzt. Sommer muss ein Jahr vor der EM spielen, Nübel war zuletzt an die AS Monaco verliehen. Beide werden spätestens zum Ende des Transferfensters woanders aufschlagen.

Marcel Sabitzer: Der Österreicher, zuletzt an Manchester United verliehen, hat bei dem Gedränge im Mittelfeld keine Chance. Neben United könnte die AS Rom ins Rennen um Sabitzer einsteigen.

Bouna Sarr: Der schwer vermittelbare Rechtsverteidiger hat noch ein Jahr Vertrag, bislang fand sich kein Abnehmer.

Malik Tillman: Der Angreifer ist vorerst zurück von seiner erfolgreichen Leihe zu den Glasgow Rangers. Die Bayern hoffen, ihn in der Premier League unterzubringen.

Paul Wanner: Der 17-Jährige steht vor einer Leihe, möglichst zu einem Klub, der international spielt. Dort soll er sich entwickeln. Österreich oder die Schweiz könnten das Ziel sein.

Goretzka & Co.: Wie sind Tuchels Zeichen zu deuten?

Nicht auszuschließen sind im August auch andere prominente Namen. Entscheidend wird Trainer Thomas Tuchel sein. Mit wem plant er voll? Wem zeigt und sagt er, dass seine sportlichen Perspektiven begrenzt sind? Leon Goretzka wird sich deutlich steigern müssen, will er eine Zukunft beim FC Bayern haben.

Noussair Mazraoui und Ryan Gravenberch haben schon häufiger öffentlich ihre Unzufriedenheit kundgetan. Was, wenn sie wieder Ergänzungsspieler sind? Dayot Upamecano droht der Verlust des Stammplatzes, er hat den Berater gewechselt. Und auch Serge Gnabrys Platz ist bedroht, wenn ein Hochkaräter wie Kane kommt. Dann müsste zudem eigentlich Mathys Tel verliehen werden für dringend nötige Spielpraxis.

Es bleibt ein extrem spannender Transfersommer beim FC Bayern, Überraschungen bei Abgängen nicht ausgeschlossen.