90.+6! Brasiliens Lucas Paqueta entreißt Spanien den Sieg

Das unter dem Motto: "Eine Haut, eine Identität." stehende Spiel zwischen Spanien und Brasilien bot im Santiago Bernabeu tolle Unterhaltung. Am Ende war der Fußball der Sieger.

Spaniens Trainer Luis de la Fuenta würfelte seine Startelf nach dem 0:1 gegen Kolumbien gehörig durcheinander: Ganze zehn Spieler waren neu in der Startelf, lediglich Laporte hatte bereits gegen die Südamerikaner begonnen. Einer der neuen Spieler war Dani Olmo, der Leipziger durfte im zentralen offensiven Mittelfeld ran.

Brasilien-Coach Dorival Silvestre Junior wählte nach dem 1:0 in England dagegen eine komplett andere Marschrichtung und schickte exakt jene Startelf ins Rennen, die auch im Wembley auflief. Einzige Änderung: Vinicius Junior, der sich erst am Vortag auf der PK wiederholt zum Thema Rassismus geäußert hatte, übernahm von Danilo die Kapitänsbinde für die Partie, die mit dem Motto: "Eine Haut, eine Identität." ein Zeichen gegen Rassismus setzen wollte.

Lamine Yamal holt ersten von drei Elfmetern heraus

Spanien erwischte im Estadio Santiago Bernabeu in Madrid den besseren Start. Bereits nach fünf Minuten hatten die Zuschauer den ersten Torschrei auf den Lippen, doch die Volleyabnahme von Lamine Yamal strich knapp über den Querbalken. Der erst 16-jährige Youngster des FC Barcelona war dann aber der Wegbereiter des spanischen Führungstores: Im Strafraum fiel er im Zweikampf mit Joao Gomes, es gab Elfmeter. Der Pfiff war aber zweifelhaft, Lamine Yamal hob früh und bereitwillig ab. Kapitän Rodri ließ sich davon nicht beirren und verwandelte sicher zum 1:0 (12.).

Spanien blieb auch in der Folgezeit am Drücker, besonders über den glänzend aufgelegten und mit fairen Mitteln kaum zu stoppenden Lamine Yamal. Doch es dauerte bis zur 36. Minute, ehe die Iberer nachlegten - und wie: Lamine Yamal brachte Dani Olmo im Strafraum ins Spiel, der Leipziger tunnelte Lucas Beraldo frech, zog quer am Fünfmeterraum an zwei weiteren Gegenspielern vorbei und schoss zum 2:0 ein. Von Brasilien war eigentlich wenig zu sehen, doch Unai Simon lud die Selecao dann zum Toreschießen ein. Der Spanier spielte den Ball völlig unbedrängt genau in die Füße von Rodrygo, der sich mit einem Heber zum 1:2 bedankte (40.).

Endrick sofort zur Stelle - Lucas Paqueta hat das letzte Wort

Mit einem Viererwechsel reagierte Brasiliens Coach Silvestre Junior mit Wiederanpfiff auf den doch ernüchternden Auftritt der Selecao, unter anderem kam Endrick in die Partie. Und der 17-Jährige, der ab Sommer das Trikot von Real Madrid tragen wird, war sofort zur Stelle: Nach einem Eckball nahm er den Abpraller volley ab und markierte in der 50. Minute das 2:2.

Fortan wogte die Partie hin und her - mit Chancen auf beiden Seiten. Zunächst machte Unai Simon seinen Bock beim 1:2 wieder wett, als er in der 52. Minute einen Schuss von Rodrygo mit den Fingerspitzen um den Pfosten lenkte. In der 67. Minute nahm sich Fabian ein Herz, der stramme Distanzschuss schrammte nur knapp am brasilianischen Tor vorbei. Und in der 75. Minute war erneut Dani Olmo von der Strafraumgrenze zur Stelle, doch Brasiliens Keeper Bento klärte im Nachfassen zur Ecke.

In der Schlussphase waren dann wieder die Spanier am Drücker, Brasilien war nun mehrheitlich mit Abwehrarbeiten beschäftigt und wartete auf Konter - dann überschlugen sich die Ereignisse: Zunächst foulte Lucas Beraldo Carvajal, Rodri verwandelte zum zweiten Mal sicher - 3:2 (86.). Spanien sah fast schon wie der Sieger aus, doch in der fünften Minute der Nachspielzeit griff Carvajal Galeno im Strafraum in die Beine - Elfmeter für Brasilien, dieses Mal ohne Diskussionen. Lucas Paqueta trat an und verwandelte zum 3:3-Endstand (90.+6).