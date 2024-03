Munoz' Traumtor entscheidet: Kolumbien überrascht gegen Spanien

Kolumbien hat in einem Testspiel für Furore gesorgt: Die Cafeteros bezwangen in London Spanien dank eines äußert sehenswerten Treffers.

In London begann Spanien selbstbewusst. Die Iberer um Leverkusens Grimaldo dominierten das Geschehen, fanden jedoch selten ein Durchkommen. Die lange Zeit beste Chance gehörte Debütant Vivian, der per Kopf vergab (19.). Bis vor der Pause war ansonsten wenig los.

Kolumbiens Vargas rettet gegen Gerard

Mit Wiederanpfiff änderte sich das, im Gegensatz zum startenden Raya bekam Keeper Alex Remiro deutlich mehr aufs Tor. Der ebenfalls eingewechselte James bei Kolumbien gab einen Warnschuss ab (57.) und brachte den Außenseiter fast in Führung, nachdem Torhüter Vargas noch stark gegen Gerard pariert hatte (49.).

Nichts zu halten gab es schließlich nach etwas mehr als einer Stunde: Deutlich verbesserte Cafeteros kamen über Liverpool-Offensivmann Luis Diaz nach vorne - und nachdem dieser Vivian vernascht hatte, verwertete Munoz die Flanke per Seitfallzieher sehenswert in den Winkel (61.).

Grimaldo scheitert knapp per Freistoß

Spätestens ab diesem Zeitpunkt wirkte Kolumbien stark verbessert, Spanien dagegen war verunsichert. Dennoch kam Pedro Porro einmal per Volley zum Abschluss und verfehlte das Tor nur knapp (69.). Ähnlich knapp scheiterte Grimaldo per Freistoß (78.).

Am Ende blieb es beim knappen 1:0 aus Sicht Kolumbiens, das sich dafür bei Torhüter Vargas bedanken konnte. Dieser parierte auch gegen Joker Alex Baena (81.) und hielt so den umjubelten Sieg fest. Positive Randnotiz aus Sicht der Spanier: Barcas 17 Jahre altes Talent Cubarsi kam in der Schlussphase zu seinem Debüt (81.) und ist nun - nach dem ebenfalls eingewechselten Lamine Yamal - mit 17 Jahren und 60 Tagen der zweitjüngste Debütant in der Geschichte der Iberer.