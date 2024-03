"Verliere mehr und mehr die Lust": Vinicius Junior bricht in Tränen aus

Das Freundschaftsspiel am Dienstag zwischen Spanien und Brasilien steht ganz im Zeichen des Kampfes gegen Rassismus. Einer, der damit immer wieder zu kämpfen hat, ist Vinicius Junior. Auf der Pressekonferenz am Montag brach der Brasilianer in Tränen aus.

Die Partie am Dienstagabend (21.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Santiago Bernabeu zwischen Spanien und Brasilien wird eine ganz wichtige Botschaft vermitteln. Die Partie steht nämlich unter dem Motto "Eine Haut, eine Identität" - und damit soll auf das nach wie vor omnipräsente Thema Rassismus aufmerksam gemacht werden.

Immer wieder hat der Fußball leider mit Rassismus zu tun - zuletzt etwa in Italien beim Vorfall zwischen Napoli-Verteidiger Juan Jesus und Inter-Profi Francesco Acerbi. Einer, der das Thema aus eigener Erfahrung kennt, ist der Brasilianer Vinicius Junior. "Ich will nur Fußball spielen", sagte der 23-Jährige am Montag auf einer Pressekonferenz. "Das passiert nicht nur in Spanien, sondern auf der ganzen Welt. Ich verliere mehr und mehr die Lust am Spielen", fügte der Dribbelkünstler an und ergänzte kämpferisch: "Aber ich werde weiter kämpfen."

Wie nah Vinicius Junior das Thema geht, war auf der Pressekonferenz deutlich zu sehen, denn der Offensivmann brach in Tränen aus. "Ich möchte, dass wir in naher Zukunft mehr Gleichberechtigung und weniger Rassismus haben, dass Schwarze Menschen ein normales Leben führen können. Dass sie nach Hause kommen und keine Probleme haben", sagte der Brasilianer. "Ich will mit dem Kopf beim Spiel sein - und manchmal kann ich das nicht."

Vor etwa zehn Monaten wurde der schnelle Brasilianer bei Reals Gastspiel in Valencia von den Rängen rassistisch beleidigt, der Vorfall sorgte in Spanien und auch International für großes Aufsehen. Nur zwei Tage nach dem Spiel wurden drei Verdächtige festgenommen. Real Madrid erstattete Anzeige wegen eines Hassverbrechens, die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen auf.

"Ich fühle mich von meinen Mitspielern unterstützt. Ich hoffe und wünsche mir, dass der Rassismus weniger wird. Wir müssen weiterarbeiten und den eingeschlagenen Weg weitergehe", so der 23-Jährige. "Meine Familie unterstützt mich - und auch die Fans ermutigen mich und sagen mir, ich solle weiter kämpfen."