Spätzünder Masovic: Mit Puls 35 auf der Welle

Mit zwei Siegen hintereinander hat sich der VfL Bochum in der Bundesliga freigeschwommen, der Pokalerfolg gegen den FC Augsburg sorgt für weitere Euphorie. Gegen Gladbach setzt Thomas Reis am Sonntag auch auf einen Verteidiger, der nach langem Anlauf erst jetzt vollauf überzeugt.

Die halbe Mannschaft hatte Bochums Trainer vor dem Pokalspiel gegen Augsburg (5:4 i.E.) umgekrempelt, und viele der Nachrücker empfahlen sich nachdrücklich für weitere Aufgaben. Plötzlich bieten sich praktisch in allen Mannschaftsteilen Alternativen an.

"Wir hatten viele Wechsel in der Startelf", resümiert Reis, "aber das sind auch alles Spieler, die ganz nah dran sind." Wie könnte die Formation am Sonntag in Mönchengladbach aussehen? "Vielleicht", so Reis, "gibt es einen Mix aus den beiden Startformationen vom Frankfurt- und vom Augsburg Spiel."

Auf die Bochumer Defensive kommt eine Mammut-Aufgabe zu

Wen auch immer sein Kollege Adi Hütter nach dem rauschenden 5:0 gegen die Bayern am Sonntag im Borussia-Park aufstellen wird: Auf die Bochumer Defensive kommt eine Mammut-Aufgabe zu. Drei der letzten vier Liga-Spiele überstand der Aufsteiger immerhin ohne Gegentor und wirkt in der Abwehr stabilisiert. Jetzt folgt ein echter Härtetest.

Masovic ist nun eine feste Größe

Dazu hat auch ein Spieler beigetragen, der in seinem ersten Jahr in Bochum kaum gefragt war und quasi plötzlich aus der Versenkung auftauchte. Sehr jung, aber trotzdem ein Spätzünder. Erhan Masovic, im Oktober 2020 vom FC Brügge nach Bochum gekommen, ist mittlerweile eine feste Größe im Team, nachdem er in seiner Premierensaison an der Castroper Straße nicht mehr als ein Mitläufer gewesen war.

Chance als Innenverteidiger genutzt

Denn zunächst war der serbische Verteidiger kaum eingesetzt worden, stand nur zweimal in der Startelf, acht Einsätze gab es insgesamt für ihn, überwiegend im defensiven Mittelfeld. Unaufgeregt und souverän aber hat er nun seine Chance als Innenverteidiger genutzt und ist "mit einem Puls von gefühlt 35 unterwegs", wie Thomas Reis anerkennend erwähnt.

"Es gab schon kritische Stimmen, ob er den Anforderungen überhaupt gewachsen wäre", erinnert sich Reis. "Da hat er eine eindrucksvolle Antwort gegeben." Der 22-jährige strahlt auch in Bedrängnis eine enorme Ruhe aus, diese Gelassenheit überträgt sich auf die anderen.

"Es fällt auf, wie er versucht, Dinge anzunehmen und sich zu verbessern", lobt auch Sport-Vorstand Sebastian Schindzielorz, "dazu ist er enorm fleißig und spielt momentan sehr stabil. Wir sind aber auch sicher: Von ihm kann noch mehr kommen."

Reis: "Auch er schwimmt gerade auf einer kleinen Euphoriewelle"

In Mönchengladbach wird Masovic weiter erste Wahl sein. "Er hat jetzt auch einige Spiele am Stück über die volle Spielzeit absolviert. Aber", so Reis, "auch er schwimmt gerade auf einer kleinen Euphoriewelle und verpackt das."

"Toto Losilla ist eine Maschine"

Das erwartet Reis übrigens auch von seinem Kapitän, der als äußerst laufstarker Spieler ohnehin immer vorangeht, und dem offenbar auch eine englische Woche nichts anhaben kann. "Toto Losilla", sagt Reis, "ist eine Maschine. Den kannst du immer spielen lassen. Bei ihm mache ich mir am wenigsten Sorgen, dass die Kraft nicht reichen könnte."