Später Schock für Bielefeld: Grönning nickt in der 96. Minute ein

3. Liga - Highlights by MagentaSport 05.04.2024

5:32Arminia Bielefeld hat zwei ganz wichtige Punkte in letzter Sekunde in Ingolstadt verschenkt. In der letzten Aktion nutzte Sebastian Grönning einen Eckball zum Ausgleich, der DSC-Coach Mitch Kniat auf die Palme brachte.