Southgate bestätigt: Kane reist zurück nach München

Bereits verletzt reiste Harry Kane zur Nationalmannschaft, nun tritt der englische Torjäger die vorzeitige Rückreise nach München an. Das bestätigte sein Nationalcoach Gareth Southgate nach der Niederlage gegen Brasilien.

Vor rund einer Woche hatte sich Kane beim 5:2 in Darmstadt am linken Sprunggelenk verletzt. In der Hoffnung, trotzdem die englische Nationalmannschaft als Kapitän in den Spielen gegen Brasilien und Belgien aufs Feld führen zu können, reiste der Münchner Torjäger dennoch zu den Three Lions.

Nachdem Kane nun aber 90 Minuten auf der Bank saß, zudem gar nicht erst im Kader stand und ein Einsatz gegen Belgien am Dienstag laut Trainer Southgate bereits vor dem Brasilien-Spiel als "äußert fraglich" eingestuft wurde, verlässt der 30-Jährige den Nationalmannschaftstross, um sich in München auszukurieren und bestenfalls fürs Topspiel gegen Borussia Dortmund (30. März, 18.30 Uhr) wieder fit zu sein.

Wie die englische Nationalmannschaft über X schrieb, habe Southgate Kanes verletzungsbedingte Rückkehr nach München in der Pressekonferenz nach der 0:1-Niederlage gegen die Selecao kommuniziert.