Sosa soll nächste Woche zur Mannschaft stoßen

Wehwehchen sind in Trainingslagern normal. Am gestrigen Tag musste Silas nach einer Knieprellung vorzeitig das Training abbrechen. Heute folgte Kostantinos Mavropanos. Beide sollen morgen beim Stuttgarter Test gegen Sparta Prag (16 Uhr) an Bord sein. Und auch Borna Sosa wird nächste Woche bei der Mannschaft zurückerwartet.

Sorgenfalten gehören in diesen Tagen zum Standardgesichtsausdruck bei den Verantwortlichen des VfB Stuttgart. Immer wieder muss der eine oder andere Spieler aussetzen. Wenn es bei kurzen Ausfallzeiten bleibt, nichts Ungewöhnliches oder gar Besorgniserregendes. Am gestrigen Dienstag musste Silas nach einem Zweikampf mit Antonis Aidonis das Feld verlassen. Heute stand der flinke Dribbler wieder auf dem Feld, das dafür Mavropanos vorzeitig verließ. Wie sein kongolesischer Kollege zuvor, bekam der griechische Nationalspieler einen schmerzhaften Schlag aufs Knie ab. Beide sollen am morgigen Donnerstag im Testspiel gegen Sparta Prag (Anstoß um 16 Uhr) nach Möglichkeit wieder mitmischen.

Es wird der letzte Tag mit Spitzenbelastung im Stuttgarter Trainingslager im spanischen Marbella sein. Am Freitag geht es für die Reisegruppe des Tabellensechzehnten nachmittags zurück in die Heimat. Nach zwei freien Tagen dürfte es weitergehen mit der abschließenden Vorbereitung auf den Restrundenstart und den 1. FSV Mainz 05 am darauf folgenden Samstag. Dann wird es ernst und sich zeigen, inwiefern die von Trainer Bruno Labbadia geforderten Trainingsinhalte auch sitzen.

"Bis zum Start steht alles auf Bewährung"

Fabian Wohlgemuth ist zuversichtlich, aber dennoch vorsichtig mit Prognosen. "Bis zum Start steht alles auf Bewährung", erklärt der Sportdirektor vor laufender Sky-Kamera. "Wir haben die taktischen Grundlagen gelegt, die Abstimmung hat teilweise schon ganz gut funktioniert. Das macht uns optimistisch."

Ob der VfB in den Tagen vor dem Ende der Transferperiode II noch einmal auf dem Markt aktiv wird, ist unklar. Der Traditionsklub kann keine großen Sprünge machen. Allenfalls es ergibt sich die Chance durch den Verkauf eines Spielers. Was sich nicht abzeichnet. "Es ist nicht so, dass wir handlungsunfähig sind", sagt Wohlgemuth. "Das hat die Vertragsverlängerung von Silas gezeigt." Allerdings braucht es neben weiterer finanzieller Möglichkeiten auch Geduld und Abnehmer für Stuttgarter Tafelsilber. Doch dem Kaderplaner "liegen keine konkreten Angebote vor". Entsprechend rechnen die Schwaben auch weiterhin mit Leistungsträgern wie Mavropanos oder Borna Sosa.

Der kroatische Nationalspieler befindet sich im Endstadium seiner Rehabilitation, was seine Leistenprobleme angeht. "Borna ist noch angeschlagen in München und wird nächste Woche zu uns kommen", erzählt Wohlgemuth, der keinen Zeitpunkt für die Rückkehr des WM-Dritten auf den Rasen nennen kann. Leistenbeschwerden seien "Probleme, die man erfahrungsgemäß schwer prognostizieren kann. Wir rechnen nächste Woche mit ihm im Training und dann auch in den nächsten Wochen, dass er für uns spielt".