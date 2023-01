Sosa meldet sich zurück: Skepsis bei Labbadia

Wie angekündigt ist Borna Sosa am Dienstag zum VfB Stuttgart zurückgekehrt. Wann der kroatische Nationalspieler wieder einsatzfähig sein wird, ist allerdings völlig offen.

Als die Stuttgarter Profis am Dienstagvormittag ihre erste Einheit auf dem Rasen des Klubgeländes absolvierten, war vom Langvermissten nichts zu sehen. Sosa weilte zur gleichen Zeit im Kraftraum und begab sich direkt danach in Behandlung.

Die Leistenprobleme, die den flinken Linksfuß in den jüngsten Wochen geplagt hatten, sind weitgehend abgeklungen. Doch von Entwarnung kann noch keine Rede sein. Sorgsam werden die Verantwortlichen den 24-Jährigen auf eine Rückkehr ins Mannschaftstraining vorbereiten.

Es ist nicht das erste Mal, dass Sosa mit Leistenproblemen zu kämpfen hat. Anfang 2022 und Mitte 2022 musste der Nationalspieler ebenfalls schon pausieren, im August sogar rund sechs Wochen. Dabei verpasste er große Teile der Vorbereitung, allerdings zu seinem und der Schwaben Glück nur zwei Pflichtspiele.

Labbadia rechnet so rasch nicht mit Sosa

Diesmal werden es einige mehr sein. Allein in den drei Wochen inklusive des Starts in die Restrunde am Samstag gegen den FSV Mainz 05 stehen insgesamt fünf Bundesligapartien und das DFB-Pokal-Achtelfinale beim SC Paderborn auf dem Stuttgarter Programm.

Zwar sind die Schwaben zufrieden mit den Reha-Maßnahmen, die Sosa bei einem Spezialisten in München absolviert hat. Aber auch wenn man stets über die Fortschritte und den Stand der Genesung des Spielers informiert war, so sind Prognosen, wann er denn wieder spielen kann, dennoch sehr schwer zu treffen.

"Wir werden sehen", so Bruno Labbadia, der den Kontakt zum WM-Fahrer stets gehalten hat und erst einmal nicht so rasch mit ihm rechnet. Allein schon das fehlende Mannschaftstraining mit den taktischen Veränderungen unter dem neuen Trainer und die fehlende Wettkampfhärte mangels Testspielen schließen eine baldige Rückkehr aus. "Wenn ein Spieler drei, vier Wochen nicht mehr gespielt hat", erklärt Labbadia, "dann macht das schon etwas aus."

Dass Sosa am Dienstagnachmittag erstmals wieder den Rasen des Stuttgarter Trainingsplatzes betreten hat, macht dagegen ein kleines bisschen Hoffnung. Gemeinsam mit Reha-Trainer Martin Franz absolvierte der 24-Jährige eine kleine Laufeinheit, der sich einfache Ballübungen abschlossen. Mit den Tagen soll das Programm gesteigert werden. Zieleinlauf offen.

Ebenfalls nur mit Laufschuhen war heute auch Laurin Ulrich unterwegs. Der am 31. Januar seine Volljährigkeit feiernde Jungprofi muss noch die Folgen zweier Infekte abschütteln, die ihn unter anderem dazu zwangen, das Trainingslager im spanischen Marbella vorzeitig zu verlassen. Dagegen ist Tanguy Coulibaly nach muskulären Problemen wieder zur Mannschaft gestoßen.