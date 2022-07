Sosa fehlt zum Auftakt

Zehn Tage nach den Kollegen steigen heute die Nationalspieler des VfB Stuttgart in die Vorbereitung ein. Während Sasa Kalajdzic, Wataru Endo, Hiroki Ito, Konstantinos Mavropanos und Darko Churlinov die Leistungstests absolvieren, wird einer fehlen: Borna Sosa.

Eine Meldung, die automatisch die Frage aufwirft, ob der Kroate möglicherweise für die Klubsuche freigestellt ist. Doch wie vom Bundesligisten zu hören ist, leidet der Linksverteidiger weiterhin an Adduktorenproblemen. Beschwerden, die ihn schon zum Endspurt der Saison, in dem die Schwaben in allerletzter Minute mit einem 2:1 gegen Köln noch den direkten Klassenerhalt geschafft haben, plagten. Die ihn später Spielzeit bei der kroatischen Auswahl kosteten. Um diese komplett auszukurieren, unterzieht sich Sosa einem individuellen Aufbautraining, das nicht in Stuttgart absolviert wird.

Dem Flankenfachmann, der im Winter auf einen Transfer zum AC Florenz verzichtet hatte, wurde von der sportlichen Leitung in Folge dessen zugesagt, stattdessen in diesem Sommer den VfB verlassen zu dürfen. Für eine Mindestablöse von 25 Millionen Euro. Eine Summe, die bisher noch keinen ernsthaften Interessenten auf den Plan gerufen hat. Wann Sosa zur Mannschaft stößt und ob er es rechtzeitig mit ins Trainingslager schafft, das vom 9. bis 16. Juli in Weiler im Allgäu abgehalten wird, ist zu diesem Zeitpunkt offen. Die weiteren fünf Nationalspieler werden nach den heute absolvierten Gesundheitstests morgen ins Mannschaftstraining einsteigen. Anfangs allerdings noch mit angezogener Handbremse.

Matarazzo schützt Egloff

Der Rest der Mannschaft wird bereits heute um 15 Uhr in die zweite Woche der Vorbereitung starten. Dann zeigt sich auch, wer von den am vergangenen Samstag beim Testspiel fehlenden Profis zurückkehrt. Beim 7:1 gegen die SV Böblingen pausierten Roberto Massimo, Mateo Klimowicz, Philipp Klement, Wahid Faghir (alle angeschlagen), Florian Schock, Ömer Beyaz (beide Corona-positiv) sowie Tiago Tomas und Tanguy Coulibaly (beide Infekt). Lilian Egloff wurde zudem geschont. "Nach der ersten Trainingswoche hatten wir das Gefühl, dass es eng werden könnte, wenn er auch noch das Spiel mitmacht", so Trainer Pellegrino Matarazzo, der unbedingt vermeiden will, dass der Jungprofi, wie im Vorjahr, in einen Teufelskreis von Verletzungen geraten könnte.