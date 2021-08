Sonnenberg verlässt Rostock Richtung Almelo

Trotz einer erst jüngst vollzogenen Vertragsverlängerung verlässt Sven Sonnenberg Hansa Rostock. Den Verteidiger zieht es in die Niederlande.

Erst Anfang Mai hatte Sonnenberg seinen Vertrag beim FC Hansa um ein weiteres Jahr bis Juni 2022 verlängert. Mittlerweile aber ist bei dem 22-Jährigen ein Sinneswandel eingetreten: Denn der Innenverteidiger wird Rostock den Rücken kehren und zu Heracles Almelo in die niederländische Eredivisie wechseln.

67 Pflichtspiele für Hansa in den letzten beiden Saisons

"Ich möchte mich beim Verein, den Fans und allen Personen, die mich unterstützt haben, für zwei wunderschöne Jahre bedanken und wünsche dem F.C. Hansa alles Gute und, dass natürlich der Klassenerhalt gelingt", wird Sonnenberg, auf der Rostocker Website zitiert. Der Abgang kommt durchaus überraschend, auch wenn Sonnenberg in den ersten beiden Ligaspielen nicht zum Einsatz kam. Seit seiner Ankunft an der Ostsee absolvierte er für die Hansa-Kogge aber immerhin 67 Pflichtspiele und etablierte sich als Stammkraft in der Innenverteidigung.

"Wir wünschen Sven für die neue sportliche Herausforderung bei Heracles Almelo und natürlich auch für seinen weiteren privaten Lebensweg alles Gute. Wir bedanken uns für seinen Einsatz in den vergangenen zwei Jahren, insbesondere in der vergangenen Saison, in der natürlich auch er mit seinen Leistungen einen großen Anteil am Aufstieg in die 2. Liga hatte", sagte Sportvorstand Martin Pieckenhagen.