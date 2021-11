Sommer über Neuhaus-Patzer: "Solche Fehler passieren leider"

Katerstimmung herrschte bei Borussia Mönchengladbach nach der bitteren 1:4-Niederlage im Derby in Köln, durch die der VfL erst einmal im Mittelfeld der Tabelle - und nun direkt hinter dem FC - steckenbleibt.

"Die Enttäuschung über diese Niederlage ist im Klub, bei den Fans und der Mannschaft sehr groß, das werden wir in den nächsten Tagen noch spüren", meinte Adi Hütter nach der Partie, durch deren Ergebnis (1:4) die Fohlenelf auch noch in der Tabelle vom rheinischen Rivalen überholt wurde. Auch Yann Sommer war durchaus mitgenommen. "Das Derby mit 1:4 zu verlieren, ist sehr enttäuschend. Ich finde, dass es lange Zeit ein ausgeglichenes Spiel war. Durch das 1:1 sind wir zurückgekommen. Ich habe dann das Gefühl gehabt, dass wir richtig drin sind im Spiel und noch einen draufsetzen können", sagte der Gladbacher Kapitän.

Sommer: Kein Vorwurf an Neuhaus

Dann aber - kurz nach dem Ausgleichstreffer durch Jonas Hofmann - folgte ein folgenschwerer Fehlpass von Joker Florian Neuhaus, der Mark Uth den Ball vor dem eigenen Strafraum ohne Not direkt in den Fuß spielte. Letzterer lief anschließend nur noch zwei, drei Schritte weiter, ehe er zum 2:1 für Köln einschoss.

Einen echten Vorwurf wollte Sommer seinem Teamkollegen Neuhaus, der zuletzt - wie in Köln - nicht immer in der Startelf stand, indes nicht machen: "Solche Fehler passieren leider einfach, das passiert jedem, sie gehören zum Sport dazu. Das hat uns aber ein wenig aus dem Konzept gebracht. Wir müssen uns heute vorwerfen, dass wir nach dem 1:1 nicht konsequenter gespielt haben, dass wir nicht Ruhe reinbekommen haben. Köln war ein bisschen down, das muss man ausnutzen, aber wir haben leider ein paar Geschenke gemacht", so der Keeper. Denn auch beim 1:3 aus Gladbacher Sicht nur rund 90 Sekunden nach dem 1:2 profitierte Torschütze Ondrej Duda davon, dass Nico Elvedi im eigenen Fünfmeterraum zuvor Mitspieler Denis Zakaria anschoss.

"So ein Derby ist immer ein Rückschlag, wenn man es verliert. Da ist viel Emotion und Prestige drin. Das sollte man nicht verlieren", haderte Sommer daher.

Hütter: "Kann mich nicht für Leistung entschuldigen"

Ein bisschen relativieren wollte Hütter Spiel und Ergebnis dann doch, zumal die Borussia die Partie über weite Strecken zumindest ausgeglichen gestaltet hatte. Und so meinte der Österreicher: "Ich kann mich jetzt nicht hinstellen und mich für unsere Leistung entschuldigen - für das Ergebnis aber sehr wohl und dafür, dass wir es nicht geschafft haben, beim Stand von 1:1 dieses Spiel noch zu unseren Gunsten zu drehen. Das ist unglaublich ärgerlich und das müssen wir uns heute nach diesem Spiel ankreiden lassen."